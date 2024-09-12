От того, насколько мы будем едины, консолидированы, будет зависеть будущее нашей страны - Сыранков

Будут ли попытки дестабилизировать ситуацию в преддверии электоральной кампании в Беларуси, в программе "Панорама" спросили у первого секретаря ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова.

"Естественно, расслабляться нельзя. Качать будут, - уверен он. - Я в конце июля в составе национальной делегации международных наблюдателей от Беларуси являлся наблюдателем на выборах в Венесуэле и чувствовал некое дежавю с событиями 2020 года (когда на наших глазах проходили так называемые протестные акции. Их активными участниками были молодчики, которым элементарно проплатили за каждый выход, и их действия были ожидаемы и предвидимы). То же самое было в Венесуэле, что мы наблюдали у нас в стране при попытке госпереворота в 2020-м".

Сергей Сыранков отметил, что было крайне неприятно наблюдать за некоторыми международными наблюдателями, которые видели, насколько прозрачно процедура проходила в соответствии не только с национальным законодательством Венесуэлы, но и в целом с международными стандартами, а им поступали звонки от руководства стран с требованиями переписать протоколы, отчеты о выборах. "И страны в последующем признали выборы нелегитимными. Мы видели, насколько людям было неприятно даже перед нами", - поделился впечатлениями он.

Расслабляться нельзя никому - ни представителям всех ветвей власти, ни средствам массовой информации, ни политическим партиям, призвал первый секретарь ЦК КПБ. "Время выбрало нас и в этих вопросах тоже. Все в наших руках. От того, насколько мы будем едины, консолидированы в этом процессе, во многом будет зависеть результат общественно-политической обстановки и будущее нашей страны", - сказал Сергей Сыранков.