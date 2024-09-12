3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сыранков рассказал, почему так важен электоральный суверенитет
Насколько сейчас важен электоральный суверенитет, в программе "Панорама" рассказал первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.
От того, насколько мы будем едины, консолидированы, будет зависеть будущее нашей страны - Сыранков
Будут ли попытки дестабилизировать ситуацию в преддверии электоральной кампании в Беларуси, в программе "Панорама" спросили у первого секретаря ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова.
Политик отметил, что электоральный суверенитет - составная часть национальной безопасности любой страны. По его словам, об этом понятии заговорили в последние пять лет. Понятие национальной безопасности комплексное, имеет много направлений, считает он. "Сильная армия, мощная продовольственная безопасность еще ни о чем не говорят, потому что в одночасье в период электоральной кампании с помощью всевозможных политтехнологий, грязных, нечистых фейков с легкостью можно сманипулировать общественным мнением. Грубо нарушив все принципы демократии, используя всевозможные технологии, дипфейки, обработав умы любого народа, любой страны, можно вклиниться в этот процесс и, дестабилизируя общественно-политическую ситуацию, повлиять на конкретный выбор избирателя в той или иной стране", - подчеркнул Сергей Сыранков.
Все интервью смотрите в видео
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
Трамп будет руководствоваться национальными интересами
Акциз на энергетики, налогообложение крипты: какие изменения предусмотрены в проекте НК-2025
Сколько белорусов ездят на люксовых авто и почему для таких владельцев повысили налог
Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов