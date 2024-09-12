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Сыранков рассказал, почему так важен электоральный суверенитет

Насколько сейчас важен электоральный суверенитет, в программе "Панорама" рассказал первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.

От того, насколько мы будем едины, консолидированы, будет зависеть будущее нашей страны - Сыранков

От того, насколько мы будем едины, консолидированы, будет зависеть будущее нашей страны - Сыранков

Будут ли попытки дестабилизировать ситуацию в преддверии электоральной кампании в Беларуси, в программе "Панорама" спросили у первого секретаря ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова.

Политик отметил, что электоральный суверенитет - составная часть национальной безопасности любой страны. По его словам, об этом понятии заговорили в последние пять лет. Понятие национальной безопасности комплексное, имеет много направлений, считает он. "Сильная армия, мощная продовольственная безопасность еще ни о чем не говорят, потому что в одночасье в период электоральной кампании с помощью всевозможных политтехнологий, грязных, нечистых фейков с легкостью можно сманипулировать общественным мнением. Грубо нарушив все принципы демократии, используя всевозможные технологии, дипфейки, обработав умы любого народа, любой страны, можно вклиниться в этот процесс и, дестабилизируя общественно-политическую ситуацию, повлиять на конкретный выбор избирателя в той или иной стране", - подчеркнул Сергей Сыранков.

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