Сыранков рассказал, почему так важен электоральный суверенитет

Политик отметил, что электоральный суверенитет - составная часть национальной безопасности любой страны. По его словам, об этом понятии заговорили в последние пять лет. Понятие национальной безопасности комплексное, имеет много направлений, считает он. "Сильная армия, мощная продовольственная безопасность еще ни о чем не говорят, потому что в одночасье в период электоральной кампании с помощью всевозможных политтехнологий, грязных, нечистых фейков с легкостью можно сманипулировать общественным мнением. Грубо нарушив все принципы демократии, используя всевозможные технологии, дипфейки, обработав умы любого народа, любой страны, можно вклиниться в этот процесс и, дестабилизируя общественно-политическую ситуацию, повлиять на конкретный выбор избирателя в той или иной стране", - подчеркнул Сергей Сыранков.