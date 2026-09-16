Открытые уроки, выставки и творческие встречи: Береза стала центром общенациональной памяти

Единством, созиданием и глубокой исторической памятью наполнен сегодняшний день в преддверии важного государственного праздника. Гордость за независимость и общая боль за испытания, через которые пришлось пройти нашему народу, - это то, что нас объединяет и сегодня.

16 сентября с самого утра неравнодушные люди несут цветы к монументу на месте бывшего польского концлагеря "Береза-Картузская". В условиях оккупации власти Польши создали здесь один из самых жутких лагерей XX века. Он вошел в историю как пример бесчеловечного внесудебного политического террора в межвоенной Европе. Нас пытались сломать и подчинить, но мы выстояли.

Сохраняя историю

16 сентября Береза стала центром общенациональной памяти. Здесь вспоминают трагические события 30-х годов, которые предшествовали долгожданному воссоединению Беларуси. Историческая справедливость - главный лейтмотив сегодняшнего дня.

В городе развернулись десятки тематических площадок: это открытые уроки, выставки, молодежные квизы, семинары и творческие встречи. А сотни участников из Минска и Бреста объединил масштабный патриотический автопробег.

На территории духовно-патриотического комплекса в старинном парке Березы проходит диалоговая площадка под открытым небом. В центре внимания - укрепление исторической правды, ценность мира и преемственность поколений.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы с вами знаем, сколько веков топтали нашу землю налево-направо, сколько веков издевались над нашим народом, не давали возможности жить по своим традициям, по своим законам. Сегодня у нас такое право есть. Это право завоевано поколениями белорусов, завоевано кровью и потом".

Готовность нашего народа объединяться ради общего блага всегда была и остается залогом мирного развития Беларуси. Накануне Дня народного единства тема сохранения памяти откликается в сердце каждого человека.

Это момент, когда мы отдаем дань уважения прошлому и сплочены ради самого ценного - суверенитета, мира и независимости нашей страны.

Памятные мероприятия в Березе продолжатся до самого вечера. В 20:00 состоится торжественный митинг-реквием. Жители и гости города возложат цветы к обелиску бывшего концлагеря "Береза-Картузская" в знак глубокого уважения к подвигу и стойкости нашего народа.