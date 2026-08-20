Перспективные сферы сотрудничества между Беларусью и Мьянмой назвал эксперт Ширинов

Беларусь и Мьянма делают ставку на сотрудничество, которое измеряется именно результатами.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия", блогер (Таджикистан):

"Ответный визит президента Мьянмы в Беларусь после посещения этой страны Александром Григорьевичем Лукашенко в июле этого года говорит о том, что отношения между Беларусью и Мьянмой вышли из рамок обычного дипломатического обмена и переходят к системной практической работе. У стран уже есть политическое доверие, контакты лидеров, дорожная карта сотрудничества. Теперь главная задача - перевести все это в совместные проекты, контракты, инвестиции и прямые связи между предприятиями. Если говорить о наиболее перспективных сферах сотрудничества между Беларусью и Мьянмой, то прежде всего это промышленность и поставки сельскохозяйственной, грузовой, карьерной, коммунальной техники. Республика Беларусь обладает серьезными компетенциями в машиностроении, а также в аграрном секторе, фармацевтике, подготовке кадров. Для Мьянмы также важны технологии переработки сельхозпродукции, медицина, образование, цифровые решения".