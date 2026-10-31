Первый самолет с жителями Алешек приземлился в аэропорту Гомеля

В Гомеле встречают эвакуированных из населенного пункта Алешки Херсонской области. Для прибывших развернут специальный лагерь, задействован весь комплекс аэропорта. Здесь можно получить горячее питание и отдохнуть после долгого пути. Сделано все, чтобы люди на белорусской земле чувствовали себя в безопасности, ощутили наше тепло и поддержку. На месте дежурят кареты скорой помощи, есть и реанимобили. Первым делом людей осмотрят медики и, если нужно, оперативно госпитализируют.

В гомельском аэропорту приземлился первый борт с людьми. Он доставил малоподвижных граждан, которые экстренно нуждаются в медицинской помощи. Их уже встречают.

Службы психологической помощи готовы, готовы и сотрудники МЧС, чтобы обеспечить транспортировку к зонам горячего питания, к обогреву.

В Гомеле ветреная, прохладная погода, поэтому эвакуированных обеспечат теплом, пледами, всеми необходимыми лекарствами. В Алешках была острая нехватка инсулина, поэтому подготовлен необходимый запас медикаментов.

Чуть ранее приземлился борт с представителями украинской и российской делегаций, а также с американскими журналистами.

Уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца в гомельском аэропорту встречали депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Было отмечено, насколько эта миссия важна в том числе и для Беларуси, поскольку для нас действительно нет чужих людей, чужих проблем. И все это стало возможным благодаря доверительным отношениям, выстроенным между Беларусью и Украиной. Дмитрий Лубинец поблагодарил Ирину Костевич за теплый прием.