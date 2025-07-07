Побеждаем вместе! Президентскому спортивному клубу - 20 лет

Помочь преодолеть непростой путь к успеху, воплотить мечту и вырастить будущих чемпионов - это приоритетные задачи Президентского спортивного клуба, общественного объединения, которое сегодня празднует 20-летний юбилей. С юбилеем коллектив поздравил Президент.

Лукашенко: За 20 лет Президентский спортивный клуб успешно реализовал сотни масштабных проектов Президент Беларуси поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летним юбилеем 17 часов назад

За это время работа проделана колоссальная. Поддержка перспективных атлетов и молодых тренеров в рамках проекта "Стипендии" помогает достичь желаемых результатов на аренах, стадионах и дорожках.



Десятки турниров для детей и подростков зажигают в мальчишках и девчонках любовь к спорту. Еще одним из векторов работы клуба является привлечение к занятиям физической культурой обычных белорусов. Повсеместно - в малых городах и поселках - открываются многофункциональные площадки, где различные активности доступны каждому и круглосуточно.



В юбилейный год проект "Спорт для всех" открылся в новом формате. Все лето в столице в выходные на пяти площадках в парках и скверах можно заниматься различными активностями вместе!

Анастасия Маринина, генеральный секретарь - исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

"Когда строили эту площадку, одну из первых в рамках акции "Спорт для всех", сразу после открытия начали приходить письма: почему, мол, ночью (в два-три часа) не включается свет, ведь мы хотим играть. На самом деле появление такой сети площадок привело к тому, что теперь здесь настоящий ажиотаж среди всех возрастных категорий".

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Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Конечно, не каждый станет профессиональным спортсменом или игроком, но полюбить спорт и сохранить эту любовь на всю жизнь - с этим прекрасно справляется Президентский спортивный клуб. У них множество проектов и инициатив, они поддерживают самые разные виды спорта, помогают как профессиональным спортсменам, так и любителям, детям и их тренерам".

Активно Президентский спортивный клуб сотрудничает и с Белтелерадиокомпанией. Совместный с МЧС Беларуси проект "Герои" в 2024 году стал обладателем конкурса "Телевершина". А после первого сезона вышел и на международный уровень. В шоу принимали участие команды России, Узбекистана, Словакии, Азербайджана и Болгарии.

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Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Всегда приятно и тепло встречаться - это действительно интересное, живое и уважительное общение. Мы обсуждаем множество деталей, связанных, например, с проектом "Герои". Это одна из ключевых составляющих нашей работы с Президентским спортивным клубом. Эти люди делают огромное дело: благодаря их усилиям множество спортсменов, начиная с маленьких детей, вырастают в известных атлетов. Президентский спортивный клуб берет на себя организационное и финансовое сопровождение тренировок, оказывает моральную поддержку. Все это, конечно, помогает начинающим спортсменам становиться настоящими профессионалами".