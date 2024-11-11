3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Почему президентские выборы в 2015 году стали самыми спокойными в новейшей истории Беларуси
Президентская кампания - 2015 стала главным внутриполитическим событием года в Беларуси. Во многом судьбоносным. На кону стояло будущее страны. Ситуация в Украине наглядно иллюстрировала, что может случиться, если оступиться. Белорусы сплотились в моменте, когда на внешнем контуре начало трясти.
За Лукашенко, читай, за сохранение стабильности в стране, голосует примерно три четверти всего взрослого населения. Свое доверие официально выразили 83,5 % избирателей. Феноменальный успех. Беларусь показала всему миру высокую политическую культуру и ответственность при выборе будущего.
Эти выборы эксперты позже назвали самыми спокойными в новейшей истории Беларуси. Позитивным вышел даже доклад традиционных скептиков из ОБСЕ и ПАСЕ. Причина тому лежала на поверхности. Выборы в Беларуси всегда соответствовали всем западным стандартам, просто 2015-й был особым годом по понятным причинам. Коллективный Запад был занят другими вопросами и времени для шатания Беларуси у него не нашлось.
Впрочем, робкие попытки дестабилизировать ситуацию были. Сразу после закрытия участков оппозиция норовила организовать митинг, который перетек в никому не интересное шествие. Не найдя поддержки у горожан, через час адепты дядюшки Сэма разошлись по домам, готовиться к следующей цветной революции.
Новый пятилетний этап жизни Беларуси начался 6 ноября. Впервые в истории нашей страны инаугурация президента состоялась во Дворце Независимости.
После принесения "президентской клятвы" Александр Лукашенко обратил свои первые слова к простым избирателям. Ведь именно их воля и единство сделали возможной общенациональную победу.
Люди, события и факты, уже ставшие историей. Новая серия проекта "Время выбрало нас" расскажет, чем еще запомнился 2015 год.
Президент
Все
Лукашенко: Самое главное - мы умеем слышать наших людей, слушать наших людей
Президент Беларуси направил соболезнования Председателю КНР в связи с землетрясением в Тибете
Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности
Лукашенко: Не держусь за власть, сделаю все, чтобы тихо передать ее новому поколению
Политика
Все
Общество
Все
2024-й: бесславный уход из высоких кабинетов политических неудачников Запада
Белорусы "побывали" на Луне в международном проекте SIRIUS-2023
Почему президентские выборы в 2015 году стали самыми спокойными в новейшей истории Беларуси
Образование ЕАЭС, решение украинского вопроса, ночь обещаний - чем запомнился 2015 год
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все