Почему президентские выборы в 2015 году стали самыми спокойными в новейшей истории Беларуси

Президентская кампания - 2015 стала главным внутриполитическим событием года в Беларуси. Во многом судьбоносным. На кону стояло будущее страны. Ситуация в Украине наглядно иллюстрировала, что может случиться, если оступиться. Белорусы сплотились в моменте, когда на внешнем контуре начало трясти.

За Лукашенко, читай, за сохранение стабильности в стране, голосует примерно три четверти всего взрослого населения. Свое доверие официально выразили 83,5 % избирателей. Феноменальный успех. Беларусь показала всему миру высокую политическую культуру и ответственность при выборе будущего.

Эти выборы эксперты позже назвали самыми спокойными в новейшей истории Беларуси. Позитивным вышел даже доклад традиционных скептиков из ОБСЕ и ПАСЕ. Причина тому лежала на поверхности. Выборы в Беларуси всегда соответствовали всем западным стандартам, просто 2015-й был особым годом по понятным причинам. Коллективный Запад был занят другими вопросами и времени для шатания Беларуси у него не нашлось.

Впрочем, робкие попытки дестабилизировать ситуацию были. Сразу после закрытия участков оппозиция норовила организовать митинг, который перетек в никому не интересное шествие. Не найдя поддержки у горожан, через час адепты дядюшки Сэма разошлись по домам, готовиться к следующей цветной революции.

Новый пятилетний этап жизни Беларуси начался 6 ноября. Впервые в истории нашей страны инаугурация президента состоялась во Дворце Независимости.

После принесения "президентской клятвы" Александр Лукашенко обратил свои первые слова к простым избирателям. Ведь именно их воля и единство сделали возможной общенациональную победу.