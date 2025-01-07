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Время выбрало нас | Нормандская четверка в Минске | Выборы-2015 | Крупнейший теракт во Франции

07.01.2025

Люди, события и факты, уже ставшие историей. Нашей историей. Новая серия проекта "Время выбрало нас" - 2015 год оставит большой след в мировой летописи. Минские соглашения и временное прекращение огня в Луганске и Донецке. Беларусь - страна открытых границ: во Дворец Независимости едет западный истеблишмент, столица принимает первых безвизовых пассажиров. - Всему миру открыто демонстрируем новейшие белорусские системы залпового огня - Начинаем строить экономику будущего

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Время выбрало нас | Нормандская четверка в Минске | Выборы-2015 | Крупнейший теракт во Франции