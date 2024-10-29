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Куропаты активно используются в польской пропаганде - является ли урочище 5-й польской Катынью?
Куропаты активно используются в польской пропаганде. Существует мнение, что урочище является пятой польской Катынью.
Куропаты европейские дипломаты называют местом, где происходили расстрелы НКВД. За 3 года, пока мы наблюдали за тем, как они сюда приходят, мы ни разу не услышали внятного ответа по поводу того, что здесь действительно происходит. Известно, что здесь были расстреляны и евреи, неудобных закапывали во времена Великой Отечественной войны. Захоронения здесь существуют.
"В польском историческом нарративе Куропаты называются пятой Катынью, где планируется построить так называемое пятое Катынское кладбище, - отметила Оксана Корнилова. - Интересно, что до 1992 года, т.е. на протяжении долгих 40-50 лет, поляки говорили только о трех Катынях, которые были расположены на территории Советского Союза. Это Катынь, Медная, Харьков. Т.е. Катынь - это место в урочище Козьи Горы под Смоленском. Медное - это такое же место на окраине города Тверь. И на окраине Харькова. Практически полвека шел разговор только о 14,5 тыс. расстрелянных якобы катынских жертвах. Никакого упоминания ни о 4-й Катыни (это украинская Быковня), ни о 5-й Катыни (это белорусские Куропаты) не было".
Оксана Корнилова:
"Не было ни слова, ни упоминания, ни одного родственника, который бы искал и говорил о том, что здесь что-то происходило. Ситуация изменилась после развала Советского Союза. В октябре 1992 года, т.е. эту дату можно точно сказать, появился так называемый документ, закрытый пакет № 1, записка Берии, в которой почти 7,5 тыс. новых катынских жертв: украинских катынских жертв и белорусских катынских жертв".
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Украина приняла этот теоретический конструкт, придуманный и спущенный сверху через поляков, через, возможно, каких-то там кураторов, которые находятся в США, отметила Оксана Корнилова. "На территории Беларуси планировалось построить 5-е Катынское кладбище, на котором якобы захоронено практически 3,5 тыс. поляков. Хотя нет ни списков, ни документов, ни каких-то вообще свидетельств о том, что эти поляки вообще существовали. Даже сами апологеты, сторонники польской версии, если процитировать, пишут, что документов никаких нет, но эти события как-то вписываются в общую логику, в общую канву событий".
"Якобы эти поляки, захваченные в плен в ходе сентябрьской кампании вермахта 1939 года, три первых месяца содержались в трех лагерях: Козельский, Старобельский, Осташковский, а куропатские "мнимые поляки" содержались якобы в тюрьмах и других местах заключения на территории Беларуси и в других разных местах, а потом их единым моментом в мае-июне 1940 года решили расстрелять и вывезли якобы в Куропаты", - сказала кандидат исторических наук.
Оксана Корнилова:
"Пытались искать документы в архивах, никаких документов на эту тему нет вообще. Насколько мне известно, польская сторона выдвигала требования, претензии провести здесь раскопки и найти, но они очень быстро от этих раскопок, от этих эксгумаций отказались. Почему? Потому что вряд ли они здесь кого-то найдут".
В куропатской версии, по ее словам, существует интересная теория, что если бы нам разрешили провести эксгумацию, то мы бы здесь все равно никого бы не нашли, потому что якобы в Минске в тюрьме НКВД стояли ванны, в которых кровавые энкавэдэшники налили соляную кислоту и растворили без следа 3,5 тыс. поляков, польских офицеров, мучеников, куропатских жертв, и слили в городскую канализацию города Минска.
В послевоенные годы многие антисоветски настроенные польские деятели, политики, военные бежали кто в Лондон, кто в Америку. Там в конце 1940-х - начале 50-х годов было организовано большое число антисоветских, антикоммунистических, националистических организаций. И одна из самых мощных - польская. Как раз они начали продвигать свою версию этих катынских событий, рассказала историк.
"Эти вопросы сознательно муссировались, десятилетиями создавался этот информационный фон, который подготовил общественное сознание к тому, что эта ложь стала восприниматься как истина", - подчеркнула Оксана Корнилова.
Пора развенчать миф, в который нас заставляли поверить западные пропагандисты. А еще хочу посоветовать иностранным дипломатам, которые вдруг решат вновь прийти в урочище, не забудьте о том, что творили ваши предки на вашей земле: "охота на ведьм", когда было уничтожено огромное количество женского населения только из-за внешней привлекательности, зоопарки с людьми вместо зверей до 60-х годов XX века, уничтожение коренного американского населения в США, отношение к людям с другим цветом кожи как к третьему сорту - это мы наблюдаем по сегодняшний день. Разберитесь со своей демократией, прежде чем чему-то учить нас. В конце концов, может, пора взять лопаты и разобраться, кого же и в каком количестве расстреляли польские солдаты в 2021 году? Те расстрелы беженцев, о которых говорил Эмиль Чечко, - это не польская Катынь? Это другое?
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