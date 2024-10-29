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Это другое | Что на самом деле происходило в Куропатах в 1930-х годах
29.10.2024
29 и 30 октября - те самые дни, когда европейские дипломаты гуськом идут возлагать цветы в урочище Куропаты. Они считают, что именно в этом месте в 30 годах прошлого века происходили массовые расстрелы НКВД. Расстрелянных поэтов захоронили тоже здесь. Напомним, что ночь с 29 на 30 октября 1937 года в некоторых кругах принято называть "Ночью расстрелянных поэтов". Но не разобравшись в этой теме, кто-то начинает верить тому, что рассказывают в деструктивных и экстремистских медиа. А кто-то занимается как-раз-таки распространением этой недостоверной информации следуя наказу нациста Геббельса - "Чем изощреннее ложь, тем легче в нее поверить".
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