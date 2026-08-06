Право на жизнь: как в Беларуси спасают самых маленьких пациентов?

Краткий пересказ от ИИ

Танцевать с папой на кухне, пока мама готовит чай, - обычный день обычной семьи с детьми, казалось бы, но каждый шаг маленькой Анечки и для ее родителей, и для белорусской медицины в целом, - до сих пор случай уникальный.

Она стала первым и единственным ребенком в стране, которому операцию провели еще до рождения, можно сказать, что у нее сразу два дня рождения.

Марина и Николай вспоминают, как в середине беременности (это их первый и долгожданный ребенок) выяснилось, что у девочки генетическая патология позвоночника.

"Нам сказали, что никаких шансов у нас на то, что ребенок будет здоровым, нет. Ребенок родится, если она будет жить, то он будет инвалид, прикованный к кровати, ходить не будет, или вообще не родится", - вспомнил отец Ани Николай Антонович.

Им предложили прервать беременность, они отказались, а на следующий день - звонок. Врачи сразу из двух ведущих медцентров - "Мать и дитя" и РНПЦ неврологии и нейрохирургии - готовы взяться за этот случай, без раздумий они поехали в Минск. До этого такие операции, если и проводили, то исключительно спустя несколько часов после рождения.

Михаил Талабаев, заведующий детским нейрохирургическим отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

"Мировой опыт показал, что результат лечения для этих деток значительно лучше, если начинать оперировать внутриутробно. Посещая конференции за рубежом, мы узнавали о таких случаях, нам показывали эти операции. Естественно, хотелось это выполнить у себя. К этой операции мы готовились лет 5-7 морально, общались с коллегами. Дело в том, что эта операция не только чисто нейрохирургическая операция сложная, потому что ты оперируешь ребенка, которым весом, например, 800 г. Это операция целого коллектива сотрудников, потому что ее должен выполнять акушер-гинеколог, который выполняет вскрытие матки, должен быть неонатолог, который во время операции контролирует состояние здоровья ребенка, реаниматолог, который контролирует состояние мамы. На самом деле, во время этого вмешательства мы рисковали в какой-то степени здоровьем и жизнью даже двоих человек - мамы и ребенка, поэтому вопросу подготовки было уделено большое внимание".

Первые внутриутробные операции в Беларуси начали проводить в 2008 году. В 2023 году в "Мать и дитя" открылось полноценное отделение фетальной хирургии. Около 100 операций в год проводят микроинвазивным способом, то есть через крошечный прокол. Но в случае семьи Антонович операция была открытая - это исключение.

Готовились к разным исходам, но, как вспоминают врачи, сделав первый разрез на коже мамы, пути назад не было. Чтобы создать комфортное для ребенка условие, был специальный раствор, будто околоплодные воды. Очнувшись от наркоза, единственный вопрос был у Марины: "Как моя дочь?"

Сегодня на радость всем Анечка бегает по дому и совсем скоро своими ножками пойдет в детский сад. У нее есть младший брат, он родился тоже в "Мать и дитя".

Как при помощи аппарата ЭКМО детские хирурги спасают жизни младенцев

Другая история о праве на детство, о сильных духом родителях, о врачах, что рискуют во имя детства, расскажет про спасение трехмесячного ребенка с врожденным пороком бронха, выявить который на обычном осмотре было практически невозможно.

Все проявилось, когда малышка заболела тяжелой вирусной инфекцией. В критическом состоянии девочку из Минской областной больницы доставили в РНПЦ детской хирургии, предварительно подключив ее к ЭКМО.

"Программа ЭКМО у нас функционирует с 2015 года, но с 2019 года мы стали еще и работать на выезде. С 2019 года функционирует выездная ЭКМО-бригада - это значит, что высококлассные специалисты, самые лучшие, с самым передовым оборудованием, в частности с аппаратом ЭКМО, выезжают в другие стационары страны для того, чтобы помочь деткам. У нас выполнено уже 40 выездных подключений", - пояснила завотделом анестезиологии и реанимации РНПЦ детской хирургии Виктория Назарова.

ЭКМО - это, по сути, сразу и искусственные легкие, и искусственное сердце. РНПЦ детской хирургии - единственный центр в стране, который занимается детской патологией, связанный с подключением ЭКМО.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

"Если сравнивать результаты наши, то последние 4 года они были на уровне мировых, а в этом году они даже гораздо выше. Если говорить о цифрах, то в этом году из 10 пациентов, которые были на ЭКМО, выжили 8. В международной базе ЭКМО средняя выживаемость находится на уровне 60 %".

19 дней малышка провела на ЭКМО - это серьезный срок. Даже излечив вирусную инфекцию, отключить аппарат не могли - легкие не хотели дышать. Специалисты из эндоскопической службы совместно с рентгеноперационной предложили уникальный метод лечения - стентирование бронха. Случай крайне редкий с учетом возраста и веса пациента.

"Если простыми словами, то у этого ребенка бронх был настолько маленький, узкий, что он спадался, в левое легкое не попадал воздух. И внутри левого бронха был установлен каркас. В природе не существует специальных стентов для таких детей, и поэтому нами, вместе с командой эндоваскулярных хирургов, был установлен коронарный стент", - пояснил заведующий диагностическим отделом РНПЦ детской хирургии Кирилл Мараховский.

Стенд никогда не вырастет сам по себе, поскольку металл не увеличивается в размерах, в отличие от человеческого организма. Наступит момент, когда данную конструкцию потребуется аккуратно извлечь под эндоскопическим контролем, после чего необходимо будет проверить проходимость дыхательных путей. В случае, если они продолжат спадаться, придется устанавливать новый стенд, но уже большего диаметра.

ЭКМО отключили 5 мая. Опасность миновала - она снова дышит сама. Впереди длительный период реабилитации, но, благодаря сплоченной работе команды, впереди долгая жизнь.

Трансплантации органов белорусам делают бесплатно, в том числе и за счет операций иностранным гражданам. Лист ожиданий из маленьких пациентов на пересадку сегодня в нашей стране в разы меньше.

Знание, практика, технология, оборудование, желание экспериментировать и побеждать, вера родителей и их самоотдача - это лишь несколько примеров операции, сделанных когда-то с приставкой "впервые". И первые примеры фразы "Возможно все", но не это ли счастливое детство, которому все мы свидетели?

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