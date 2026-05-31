Шанс на детство: как Стасу Ковальчуку в 2009 году сделали 1-ю родственную пересадку почки в Беларуси

Корреспондент "Первого информационного" познакомилась с возмужавшим Стасом Ковальчуком, первым, кому провели родственную трансплантацию почки ребенку в 2009 году.

У работающих на земле - всегда активная пора: то посади, то прополи, то собери. Клубника, голубика - семейное дело Ковальчуков. Стасу - 28 лет, во всем помогает родителям. А в 2009 ему было всего 11 лет, тогда и врачи на такое не рассчитывали.

Прорыв белорусской медицины: 2009 год - первые пересадки почек от родственников. В больничной палате 2-й детской больницы в Минске 2 мальчика: Стас из Лунинецкого района и Руслан из Гродненского.

"Он первый класс заканчивал, начались проблемы - температура. Сразу ставили простудные заболевания, потом в Брест нас перевели. Сразу подозревали онкологию, а потом уже во 2-ю городскую нас перевели. При обследовании сказали, что почки отказывают. В чем причина? Никто не мог понять почему", - вспомнила мама Стаса Ковальчука Надежда.

Первым операциям по трансплантации почек предшествовала большая работа. Выполнять такие хирургические вмешательства маленьким пациентам на базе взрослой клиники было небезопасно. Белорусских врачей консультировали коллеги из Оксфорда, Великобритания. Для подготовки к операции группа специалистов из Минска прошла там стажировку.

"Есть несоответствия между размерами ребенка, особенно это касается маленьких детей, и размером взрослой почки, поэтому, как правило, почка пересаживается не на свое оригинальное место, а в брюшную полость. Потому что поместить туда, где почка в норме находится, большую почку маленькому ребенку невозможно. И в целом это не очень нужно, потому что это достаточно сложно будет, там неудобная анатомия для трансплантации", - пояснил врач-уролог высшей категории, руководитель Республиканского центра детской урологии Виталий Дубров.

Медики уверяют: именно родственная трансплантация - самая эффективная для детей. Сегодня для врачей - это если не рутина, то очень отработанная история, но тогда, в 2009-ом, 30 семей обзвонили, и только три сразу сказали "да".

Эта операция подарила Стасу 15 лет жизни. В 2026 году парню делали повторную трансплантацию, уже не родственную: почка, пересаженная от умершего человека, работает на несколько лет меньше. За свою жизнь человек может перенести и по три такие операции.

Сергей Байко, профессор кафедры урологии и нефрологии БГМУ:

"Первые годы, как только мы начали проводить эти операции, они были успешны, и, конечно, об этом услышали наши коллеги в странах СНГ. И в 2012 году нашу команду из четырех человек пригласили в Астану, и мы участвовали в первых трансплантациях почки детям в Астане совместной белорусско-казахской командой. А в 2013 году первая трансплантация ребенку в Кыргызстане тоже была проведена совместной белорусско-кыргызской уже командой специалистов. Эти операции были тоже все успешные".

В 2021 году 2-ю детскую клиническую больницу г. Минска посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко к 70-летию клиники. Это уже третий визит главы государства сюда. Тогда же белорусский лидер общался с пациентами.

Трансплантацию органов белорусам делают бесплатно, в том числе и за счет операций иностранным гражданам. Лист ожидания из маленьких пациентов на пересадку сегодня в разы меньше.

"Самое главное - это забота о здоровье детей. Есть коллектив, есть взаимодействие. И когда команда настроена на положительный результат - это самое основное", - заявила главврач 2-й детской клинической больницы г. Минска Елена Ляшевич.