Председатель Госкомвоенпрома рассказал о достижениях в производстве оборонной техники за 2024 год

Госкомвоенпром ставил достаточно амбициозные планы на 2024 год, наступивший год также не стал исключением. Председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрий Пантус отметил, что объемы промышленного производства по итогам 2024 года достигли рекордной цифры.

О внешнем давлении на страну, испытании первой отечественной зенитной управляемой ракеты, экспортном потенциале оборонной промышленности, смотрите в "Актуальном интервью".

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь:

"2024 год для Госкомвоенпрома был очень напряженный. С учетом геополитической обстановки пришлось работать единовременно по широкому спектру направлений и мероприятий, но, несмотря на всю сложность, этот год был и очень продуктивный для нас. В частности, объемы промышленного производства достигли рекордной цифры, в показателях по экспорту мы взяли очередной рекорд за всю историю системы Госкомвоенпрома".

Импортозамещению подлежали детали узлов и работ, которые использовались при создании современных видов вооружения на сумму порядка 147 млн долларов.

Председатель Госкомвоенпрома отметил, что одним из важных событий в 2024 году был старт реализации проекта по созданию самолета "Освей" в кооперации с российскими партнерами: "На сегодняшний момент этот проект официально запущен на государственном уровне. И уже в 2026 году мы планируем получить опытный образец. Этот проект очень серьезно позволит нам продвинуться в сфере авиастроения, фактически впервые создать школу в этой сфере в Республике Беларусь".

По мнению Дмитрия Пантуса, серьезной вехой в 2024 году также стало создание гранатометного комплекса "Сапфир". К концу года были завершены все испытания и достаточно успешно. В декабре изделие в установленном порядке было принято на вооружение.