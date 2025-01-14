Актуальное интервью | Дмитрий Пантус 14.01.2025

О внешнем давлении на страну в "Актуальном интервью" рассказал Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь. ▪️ Испытание первой отечественной зенитной управляемой ракеты. ▪️ БПЛА: разведка и поражение. ▪️ Экспортный потенциал оборонной промышленности.