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Актуальное интервью | Дмитрий Пантус
14.01.2025
О внешнем давлении на страну в "Актуальном интервью" рассказал Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь. ▪️ Испытание первой отечественной зенитной управляемой ракеты. ▪️ БПЛА: разведка и поражение. ▪️ Экспортный потенциал оборонной промышленности.
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20 видео
Актуальное интервью | Дмитрий Пантус14.01.2025
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Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
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