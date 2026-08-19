"Пульс страны": что спрашивали жители Новополоцка у Ивана Эйсмонта

Национальная безопасность, современные вызовы для белорусской экономики, геополитические конфликты, тренды телевидения и интернет-пространства.

Самые разные вопросы жители Новополоцка адресовали председателю Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту во время информационно-просветительского проекта "Пульс страны". В зале более 600 человек, это представители промышленной сферы, торговли и услуг.

Большой интерес встреча вызвала у бизнес-сообщества. В числе тем, которые поднимались, совершенствование подходов в работе предприятий в условиях санкционного давления и внедрение цифровых решений в бизнесе.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Задача и государства, и наша, аналитиков, и телевидения - предложить людям возможность задать вопрос, а их дело спрашивать или нет. Хотел бы, чтобы еще где-то пожестче, поострее. Я хотел бы услышать претензии, если они есть. Я представляю большую компанию, по мнению людей, куда нам может быть двигаться. Но если нет таких вопросов, может, мы все правильно делаем".

Проект "Пульс страны" - это возможность каждому белорусу задать любой вопрос у открытого микрофона и вместе с экспертами разобраться в ситуации.