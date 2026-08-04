"Пульс страны: факты, тренды, смыслы": встречи экспертов с населением проходят в регионах

Краткий пересказ от ИИ

Умение слышать свой народ - это и есть основа настоящей открытой политики. В Беларуси ставка сделана на прозрачность, доступность информации и честный разговор с каждым. Когда люди видят реальную картину мира, а спектр тем для обсуждения максимально широк.

Расскажем, что сегодня определяет пульс страны.

Борисов

Разговор не для галочки - честно, открыто и напрямую! Без закрытых и "неудобных" тем. Все то, что действительно волнует белорусов, звучало 4 августа в Борисове. Встреча с участием депутата Палаты представителей, директора Национальной библиотеки Вадима Гигина объединила более 500 человек. У каждого свой насущный вопрос: от развития региона и поддержки молодежи до условий для ведения бизнеса и информационной надежности.

Борисов - крупный промышленный и культурный центр, поэтому особый акцент на работе предприятий, эффективной занятости и социальной поддержке. Главное в проекте "Пульс страны" - не просто выслушать, а действительно услышать людей.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, директор Национальной библиотеки:

"Многое раскрывает название той акции, которую мы проводим -"Пульс страны". Необходимо почувствовать мысли, идеи и переживания, которыми живут наши люди. И хотелось бы, чтобы больше говорила аудитория, а мы уже должны реагировать на те проблемные точки, которые существуют наверняка, на те острые вопросы, которые есть у людей".

Дискуссионная площадка в Бобруйске

К большому разговору без купюр подключился трудовой коллектив "Бобруйскводоканала". Без внимания не остались: военно-политическая ситуация вокруг Беларуси, экономика, продовольственная безопасность, миграционный кризис и демография.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Это прежде всего должен быть живой диалог. Мы обязаны обсудить проблемные вопросы. Понимаем, что межэлекторальная кампания достаточно продолжительная, а общение в регионах занимает одно из основных мест именно в вопросах, связанных не только с вопросами геополитики, не только с вопросами развития какого-то государства, но и конкретными проблемами самих регионов. Потому что сегодня регионы для нас это как кровеносная система, без которой не могут жить ни сердце, ни голова. Именно поэтому сегодня важно чувствовать этот пульс, пульс нашей страны. То есть, чем мы живем? Что больше сегодня волнует людей?"

Мозырь

О дне вчерашнем и прочном фундаменте для будущего говорили работники Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В основе диалога - мир и созидание, а также актуальная внутренняя повестка. Среди ключевых тем - модернизация, внедрение импортозамещающих технологий и других инноваций, способных дать свежий импульс экономике региона.

"В целом мы всячески здесь уверены в своей безопасности. Впечатлило то, что проработка безопасности именно на уровне государства проводится комплексно. То есть это ни в коем случае не столько какая-то военная составляющая, это в том числе экономическая составляющая, продовольственная составляющая", - поделился один из присутствующих.

Где каждый голос учитывается, а каждый вопрос имеет значение - там бьется пульс страны.

Проект - укрепление важнейшей традиции: всегда советоваться с народом. Ведь именно обратная связь от жителей регионов становится основой для принятия ключевых государственных решений и закладывается в фундамент будущих законопроектов.