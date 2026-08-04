"Радуга надежды": в "Зубренке" проходит смена для детей, победивших онкологию

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси выстроена система поддержки и реабилитации детей, перенесших онкозаболевания. Один из ее важных элементов - оздоровительная смена "Радуга надежды" в "Зубренке". После лечения ребятам особенно важно не только оздоровление, но и социальная адаптация, общение и полноценный отдых.

"Радуга надежды" в "Зубренке"

В "Зубренке" началась одна из самых важных и трогательных смен в году. "Радуга надежды" объединила детей, которые победили онкологию и сегодня снова могут радоваться лету, дружбе и отдыху.

Девушка со сказочным именем Герда еще в детском возрасте столкнулась с редким аутоиммунным заболеванием крови. Совместными усилиями белорусских врачей и, конечно, семьи достигли этапа ремиссии. Сейчас Герда учится в колледже. В "Зубренке" - впервые.

"Я сама из Гомеля. Меня положили в РНПЦ. Очень замечательные врачи. Все было прекрасно. Вытаскивали меня даже из, можно так сказать, лап смерти. Спасибо им огромное. Я очень рада, что смогла продолжить эту жизнь, - поделилась Герда. - Замечательные ребята, отряд. Вообще все прекрасно. А также вожатые - очень милые люди".

Смена "Радуга надежды" объединила 50 самых отважных и смелых детей из разных регионов нашей страны. Программа насыщенная: прогулки, игры, творческие занятия, экскурсии и оздоровительные процедуры. Но главное здесь - атмосфера поддержки, общения и обычного детства, которого каждому из них так не хватало.

Эта смена проходит без родителей, поэтому для многих участников она станет еще и уроком самостоятельности. А для кого-то новым счастливым воспоминанием, которое останется надолго.

Ольга Орехова, врач-онколог, руководитель смены "Радуга надежды":

"Для ребят это очень важно, особенно для детей, перенесших тяжелую онкогенетическую патологию. Очень важны реабилитационные мероприятия, очень тяжело адаптироваться. Не стоит забывать, что это точно такие же дети, которые уже перенесли или одолели, осилили тяжелые жизненные неприятности".

"Спектр оздоровительных процедур, которые сегодня отпускает наша медицинская часть, позволяет им укрепить свое здоровье. Ну и конечно же, общение с ребятами-зубрятами, погружение в "зубрятскую" атмосферу, посещение мероприятий - все это только способствует их выздоровлению и реабилитации", - рассказала Татьяна Осмоловская, директор НДЦ "Зубренок".

Play В "Зубренке" стартовала смена для детей, победивших онкологию Программа насыщенная: прогулки, игры, творческие занятия, экскурсии и оздоровительные процедуры. Но главное здесь - атмосфера поддержки, общения и детства

В одном из самых живописных мест Беларуси ребята получают все самое необходимое, чтобы восстановление проходило в максимальных комфортных условиях. К слову, подобная смена проходит с 1993 года. Всего за время проведения летней оздоровительной кампании для детей, которые перенесли онкологические заболевания, Белорусский детский фонд смог оздоровить около 2,5 тыс. детей.