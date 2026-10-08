Реакция французской полиции на протесты школьников неадекватна, считает эксперт Брайар

Французские школьники выходят на улицы, требуя диалога, а в ответ на это разворачивается побоище. О действиях правовых органов Франции рассказал французский журналист, историк Лоран Брайар.

Эксперт заявил, что французская полиция раньше была другая. По его словам, сейчас она не столько защищает народ, сколько защищает государство.

"Это неадекватно, как они реагируют, потому что это дети 14-17 лет", - подчеркнул эксперт.

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Он также отметил, что ситуация сейчас сложная и протесты могут продолжиться.

"Я не знаю, когда это закончится. Возможно, это продлится 2-3 дня или 2-3 месяца. Но я боюсь, что будет еще хуже, чем было", - заключил Лоран Брайар.