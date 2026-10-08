Во Франции с начала школьных протестов задержано более 6,6 тыс. человек

Французские школьники продолжают протестовать против режима действующей власти. На улицах то и дело слышны крики "Макрон, уходи!".

Всего в застенки полицейскими брошено 6,6 тыс. человек, большинство - несовершеннолетние. При этом, согласно опросу, более 70 % французов считают обоснованными требования старшеклассников.

Но главный повод для возмущения - расправы над школьниками, которых избивают, калечат и травят газом. Официально расследуется 18 случаев неоправданного насилия со стороны силовиков. Только спустя несколько дней после того, как одному из лицеистов оторвало кисть руки, глава МВД наконец распорядился прекратить использовать оглушающие гранаты против школьников. В ответ на это профсоюз полицейских призвал силовиков использовать право на отказ от работы, так как они боятся остаться без защиты при разгоне жестких беспорядков. Например, когда распыляют газ в лицо протестующим.

Более того, даже медикам не дают оказать помощь пострадавшим. На одном из митингов силовик набросился на врача, который пытался добраться до потерявшего сознание подростка.

Play Более 70 % французов поддерживают требования старшеклассников на протестах Профсоюзы работников образования призывают 8 октября провести забастовки и манифестации в поддержку учащихся

Беспрецедентное насилие французских силовиков заметили даже в демократической прессе. В Washington Post юристы заявляют о массовых нарушениях в отделениях полиции. Подростков, многие из которых не совершали погромов, а просто находились рядом, удерживают часами в антисанитарных условиях без сна. Кроме того, есть жалобы на то, что полиция при задержаниях у лицеев сознательно "выдергивала" из толпы темнокожих подростков и выходцев из арабских семей. CNN обращает внимание, что масштабная волна протестов во Франции обнажила глубокие финансовые проблемы страны. А они, в свою очередь, могут спровоцировать серьезный экономический кризис по всей еврозоне. Госдолг Франции приблизился уже к 120 % от ВВП.

На 8 октября во Франции намечен новый масштабный виток общенациональной забастовки. К школьникам и студентам присоединяются профсоюзы работников образования и сотрудники сферы дошкольного воспитания и детских садов.