Результаты социсследования: более 82 % белорусов довольны своим материальным положением

Здоровье, семья, достаток и мир - основные ценности белорусов. Такие результаты масштабного республиканского исследования, которое провел Институт социологии НАН по заказу БИСИ.

Социсследование охватило 99 населенных пунктов и более 2 тыс. респондентов - жителей городов и сел.

Более 82 % белорусов довольны своим материальным положением. Значит, нет больших диспропорций и курс страны выбран верно. Программы, которые принимаются на Всебелорусском народном собрании по социально-экономическому развитию, дают результат: прибыльно работающие предприятия. Поэтому вполне закономерен и ответ на вопрос "Довольны ли вы своим местом работы?". Более 82 % сказали "да".

Государство большое внимание уделяет социальной защите работающих, создает новые места во всех регионах страны. Чего стоит инициатива "Один район - один проект". Проект дал новое дыхание глубинке. Люди готовы трудиться на совесть, а значит, и производительность труда растет.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Государство делает очень много для того, чтобы эти ценности были реализованы. Для того, чтобы у каждого белоруса была возможность утром пойти на работу, пойти в университет, в детский сад, где-то по дороге пройтись, проехать по хорошему, красивому, чистому городу, в комфортном общественном транспорте, в собственном автомобиле. Для этого делается очень-очень многое, и результаты удовлетворенности населения различными аспектами жизни об этом свидетельствуют".

Для большинства белорусов, а это почти 81 %, наиболее важным в жизни является здоровье. Это и образ жизни, и питание. А на втором месте - семья. Хотя демографические установки пока сдержанные. Один-два ребенка - самый популярный ответ.