Ролик в TikTok "снес" пирсы в Гершонах: как доброе дело обернулось жителям микрорайона предписаниями

Не твори добра - не получишь зла. А как быть с той историей, где добро причинили? В поле зрения попала серия роликов из TikTok о рыбаке, желание которого исполнили, а вот с последствиями разбираться пришлось остальным.

Жители благоустроенного и вполне мирного микрорайона Гершоны в Бресте однажды проснулись и поняли, что десятилетиями нарушали законодательство - людей, живущих в каждом третьем доме в микрорайоне, самих того не подозревающих, привлекли к ответственности за самозахват водных объектов. Помочь это осознать решил даже вовсе не сосед, а любитель и рыбку съесть, и TikTok записать.

Как простой канал о рыбалке обернулся штрафами и головной болью для жильцов Гершон, разбирались в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко".

История Брестской крепости идет рука об руку с микрорайоном Гершоны. Здесь почти несколько столетий назад основали мануфактуру по производству кирпича для цитадели. Для добычи глины еще в те времена выкопали 18 карьеров. Наступили лихие 1990-е, производство забросили, а водные объекты остались. Рядом с ними уже в годы суверенной Беларуси начали выдавать участки всем нуждающимся. Так у жителей микрорайона появились дома рядом с печально известными в TikTok озерами в Гершонах.

"Мы получили участок как нуждающиеся в 2007 году, а в 2018-м начали заниматься благоустройством прилегающей территории. Данный водоем называется пруд-копань. Если быть точнее, это наводненный объект, образовавшийся в результате добычи полезных ископаемых. Тут когда-то добывали глину. Изначально все было заросшее бурьяном, лежало много бытового мусора. В 2018 году мы самостоятельно вместе с детьми очистили берег от коряг, бурьяна и мусора", - ввела в курс дела жительница Бреста Елена Завадская.

Никому этот пирс в целом не мешал, потому как и другие соседи, живущие рядом, с водными объектами поступали аналогично. Понять можно: жить рядом с озером, где постоянно мусорят люди, плавают змеи и все зарастает камышом, мягко говоря, неприятно. Тем более бывали случаи и похуже.

"Еще одна причина, по которой мы установили мостик, - присутствие людей, ведущих асоциальный образ жизни. Они постоянно здесь заседали, оставляли после себя мусор, нам приходилось его убирать. Было очень неприятно. Мы здесь проживаем, поэтому мы благоустроились, сейчас эта территория вся открыта, на виду", - поделилась женщина.

И раз жалоб от соседей не поступало, то кто же привлек внимание городских властей? Ответ нашли в TikTok-аккаунте рыбака, которому оказалось не все равно и который в этом районе даже не живет.

"Шесть лет уже огорожено. В 2015 году оно было огорожено частично. Я сюда приходил рыбачить, а сейчас уже нельзя нигде подойти. Взяли небольшое интервью у местной жительницы. Говорит, когда она приехала, озеро было захваченное. В данный момент оно загорожено почти полностью. Не дают рыбачить. Вот так, товарищи рыболовы, нельзя рыбачить. Года три назад я рыбачил, а уже, оказывается, приватизировали его, захватили", - заявил в TikTok житель Бреста Дмитрий Левковец.

Недавно мужчина подъезжал к озеру два раза, но доступ, с его слов, был ограничен - стоял забор, висела колючая проволока, поэтому, говорит, и решил снять видео, что нельзя рыбачить. "Подошел даже к хозяину этого водоема, спросил, можно тут рыбачить или нет. Он ответил, что нельзя, так как озеро его. Я видео заснял (он не видел, что я с телефоном подошел к нему) и выложил в своем канале в TikTok. После того, как видео завирусилось, я решил для популярности еще пару штук там заснять. Отреагировали на это в Брестском горисполкоме, дали предписание, а коммунальные службы убрали оттуда забор и колючую проволоку. Где-то через неделю приехал туда, доступ был, я рыбачил", - рассказал все по порядку брестчанин.

Дмитрий Левковец

Ситуация коснулась всех жителей этого района, даже тех, кого Дмитрий хвалил. Им тоже сказали все сносить.

"Я хотел, где мостики, на большом Гершонском озере порыбачить, но там поставили решетки и замки. Нельзя было подойти, порыбачить на спиннинг, фидеры. Там, вроде бы, тоже все снесли, но я не уверен. А коснулось, да, также хороших мостиков, где люди убирают за собой и полностью следят за озером, даже бутылки с воды убирают", - рассказал мужчина.

Реакция городских властей была мгновенная - спустя несколько дней после ролика служба землеустройства и ЖКХ прибыла в микрорайон с проверкой. Сначала изучили местность, индивидуально оценили каждый случай и пришли к решению вынести предписание за самозахват 18 домам. Все пирсы подлежат сносу.

Начальник управления землеустройства Брестского горисполкома Денис Лукашевич пояснил, что устанавливать пирсы на территории таких водных объектов незаконно. И вот почему: земли общего пользования, то есть земли под поверхностными водными объектами, относятся к государственным объектам, соответственно, к территории Бреста, поэтому к ним должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. В настоящее время не все могли туда заходить из-за построенного пирса. "Да, на локацию, если постараться, можно зайти, но использовать ее в какой-то степени, получается, неправомерно. Однако это общественная территория, которую нельзя самовольно занимать и использовать в собственных бытовых и иных целях", - подробно пояснил он.

Несмотря на то, что вроде как территория общественная и прилегающая к близлежащим жилым домам, благоустройством как будто там никто не занимался. Водоем зарос камышами и другими растениями. Но, к слову, жители района на это не жаловались. Как отметил Денис Лукашевич, в Брестский горисполком и в местную администрацию района ходатайств и прочих заявлений не поступало.

"Граждане, с их пояснений, знали (что территории занимать нельзя. - Прим. news.by), но аргументировали свои действия как недопущение третьих лиц и засорения территории", - отметил начальник управления землеустройства Брестского горисполкома

На этом уже можно было бы поставить точку. TikTok записан, проблема решена - необлагороженные территории с ржавым забором снесены. Однако возник не один вопрос: как быть дальше, кто возьмет на себя ответственность за уборку озер, что делать жителям домов, кто добросовестно пускал всех желающих порыбачить на свой пирс, вкладывал денежные ресурсы, чтобы было безопасно и глазу приятно? Возникли споры.

"Мы думали, что просто занимаемся благоустройством и ничего не нарушаем. Водоем хорошо вписывается в экосистему местности. Мы не ставили высокий забор, не преследовали коммерческие цели. Он был исключительно для рыбалки и отдыха. На нем часто рыбачат наши дети, приходят соседские. Мы всех пускаем. У нас нет ограждения, калитка открыта и никогда не закрывалась, есть доступ на пирс. Дети приходят и даже не спрашивают, они спокойно рыбачат, потому что это наиболее безопасное место. Мы всегда чистили озеро, но с июня, когда пришли власти, перестали чистить. Оно очень быстро зарастает, буквально за два месяца. Когда к нам обратились местные власти, мы написали письмо о легализации (в Беларуси действует закон о земельной амнистии) и хотели узаконить этот клочок земли, либо чтобы нам дали возможность сохранить мостик", - рассказала Елена Завадская.

Но буквально недавно женщине из горисполкома пришел ответ с отказом об узаконивании данного участка. В связи с этим Елене пришлось записаться на прием к помощнику Президента с надеждой на то, что жителей все-таки услышат и помогут разобраться с этой проблемой.

"У нас есть зарегистрированные лодка и катамаран. В документах указано, что должен быть безопасный сход на данное плавательное средство, поэтому организовали пирс. Мы занимаемся благоустройством и по сей день. Привезли красивые камушки, посадили деревья, косим траву, убираем мусор. Все благоустраиваем своими силами и никого не ограничиваем от воды. Доступ к воде есть, вход тоже. Все знают, что к нам можно подойти, попросить и мы никогда не откажем. Никто никому не запрещал. Мы бы хотели все это узаконить, может, взять в аренду кусок земли, потому что водные средства надо где-то хранить. Если это можно сделать легально, то можно сделать. А то в одностороннем порядке сказали снести. Снесли…" - добавил житель Бреста Денис.

В Гершонах разрешили оставить только один пирс, потому как он находится через дорогу от жилого дома, а значит, свободному подходу граждан не препятствует, а вот у Елены и Евгения ситуация сложилась сложнее - акватория находится прямо у дома, поэтому и с легализацией есть вопросы.

"Все должно быть в свободном доступе, потому что люди хотят спокойно подъехать, отдохнуть, а детвора - порыбачить, искупнуться и провести время вечером или днем под солнышком или в теньке. Тем более здесь есть все", - рассказал житель Бреста Евгений.

Территорию мужчина расчищает самостоятельно, пирс установил тоже, потому что, как говорится, хочется, чтобы все было по-культурному - ни мусора, ни веток.

Елена с семьей продолжает искать легальный инструмент для сохранения постройки. Понимает, что все нужно решить по закону, но сердце кровью обливается, тем более есть разногласия среди инстанций. Например, в мотивированном отказе на легализацию от горисполкома указано, что пирс нарушает природоохранные требования, а в ответе районного комитета по охране окружающей среды говорят иное - на этот пруд такие правила не распространяются. Так где же правда?

Денис Лукашевич:

"На данный момент порядка 90 % предписаний исполнено, а было выдано порядка 20 требований-предписаний как администрацией Московского района Бреста, так и Брестским горисполкомом. На контроле в настоящее время находится вопрос демонтажа одного пирса, расположенного на улице Черниговской. Всего демонтировано гражданами восемь пирсов, расположенных на поверхностных водных объектах, и сооружений, прилегающих к их земельным участкам земель общего пользования. Гражданам оказывались всесторонние содействия. Они адекватно восприняли сложившуюся ситуацию, и общими усилиями все было демонтировано. К административной ответственности привлекали двух лиц, а также в целях недопущения подобного рода ситуаций в дальнейшем была проведена всесторонняя беседа".

Денис Лукашевич особо подчеркнул, что обустроенный пирс, расположенный по улице Черниговской вблизи дома, в настоящее время не может быть сохранен и легализован, поскольку находится в водоохранной зоне, закрепленной решением горисполкома, поэтому никаких правовых оснований для его узаконивания не имеется.

До 15 сентября единственный оставшийся самовольно построенный объект в микрорайоне должен быть снесен. Безусловно, мост был составной и узнаваемой частью ландшафтного дизайна улицы, но ведь незнание законов не освобождает от ответственности. В целом проблема решена, но осадок остался. По поручению руководства города ситуация на 18 водных объектах Гершон теперь находится в зоне особой ответственности администрации района. Теперь у рыбаков все двери открыты, но зато вопрос, насколько открыты теперь к ним будут жильцы. Однако теперь не возникнет вопроса, где проводить субботники. Жить в чистоте - дело добровольное, и белорусы точно знают толк в порядке.

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