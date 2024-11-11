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С 2025 года индейка немножко подешевеет - Головченко

С 2025 года индейка немножко подешевеет - Головченко

Надеюсь, что с 2025 года индейка даже немножко подешевеет. Такое предположение в программе "Актуальное интервью" высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Руководитель Совмина рассказал, что совсем недавно в Копыльском районе, где находится производство индейки, было внесено предложение о том, чтобы уравнять НДС на индейку с НДС на курицу и другие виды птицы. "Потому что у нас НДС на индейку был 20 %, а на остальную птицу - 10 %, - обозначил он. - Надеюсь, что с 2025 года индейка даже немножко подешевеет".

Премьер-министр обратил внимание, что с учетом роста доходов населения белорусы могут позволить себе баночку икры на Новый год. "Посчитали, что в деньгах среднемесячная зарплата среднестатистического белоруса увеличилась на 260 рублей в 2024 году. Я думаю, за такую прибавку вполне можно небольшую баночку икры на Новый год позволить", - считает он.

Актуальное интервьюРоман Головченко

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