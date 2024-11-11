С 2025 года индейка немножко подешевеет - Головченко

Руководитель Совмина рассказал, что совсем недавно в Копыльском районе, где находится производство индейки, было внесено предложение о том, чтобы уравнять НДС на индейку с НДС на курицу и другие виды птицы. "Потому что у нас НДС на индейку был 20 %, а на остальную птицу - 10 %, - обозначил он. - Надеюсь, что с 2025 года индейка даже немножко подешевеет".