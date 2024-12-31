Актуальное интервью | Роман Головченко 31.12.2024

Беларусь наметила достаточно амбициозные планы на 2025 год - рост экономики на 4,1 %. С какими рекордами мы закончим 2024-й, какие планы на экспорт в 2025-м, рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - ЕБРР и МВФ улучшили прогноз по росту белорусской экономики. С чем это связано? - Самое любимое блюдо Премьер-министра Беларуси - Новые рынки: насколько вырастет экспорт белорусских товаров в Африку?