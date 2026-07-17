Санду хочет ликвидировать Молдову? Зачем президент толкает страну к аннексии Румынией и ЕС

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно говорила о трудностях, с которыми Кишинев сталкивается в качестве суверенного игрока, и проголосовала бы за объединение с соседней Румынией, если бы был такой референдум.

Слова Санду обозначили политический вектор Молдовы? На этот вопрос ответил дипломат, общественный деятель Виктор Сорочан в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

"Через два года Санду должна будет оставить пост президента. А оставив его, она лишится поддержки своей партии из-за моментально упавшего рейтинга. Партия может и в парламент не пройти. Ее убеждение народа и обещания ему войти в Евросоюз, появления достойной жизни пока не имеют никаких оснований. В Евросоюз не попасть ни в 2028-м, ни в 2030-м, ни в ближайшие 10-15 лет, и молдавский президент прекрасно это понимает, поэтому показывает "морковку" - вхождение в состав Румынии", - констатировал гость проекта.

Виктор Сорочан

Здраво рассуждая: может ли допустить нормальный человек, чтобы глава государства, поклявшись на Конституции в гарантиях суверенитета и государственности страны, голосовать или призывать к ее ликвидации? Это нонсенс. Но президент Молдовы идет по пути евроинтеграции и уверена, для страны вступление в ЕС является не просто мечтой, а стратегией выживания. Об этом она, к слову, заявила в интервью СМИ. Мол, комбинация через Румынию поможет ускорить путь в ЕС.

Виктор Сорочан:

"Это путь в никуда, разве что путь в еще большую бедность. Сегодня 35 % молдаван, по оценкам ООН, живут ниже уровня бедности, установленной в мире. В Румынии ситуация не лучше. Получив такую же Молдову, становится еще хуже в Румынии".

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Напомним, во-первых, что в истории уже был опыт аннексии Молдовы Румынией в 1918 году. Исторические кадры, факты, документы подтверждают и показывают отношение румын к молдаванам. Для них коренные жители Молдовы были исключительно бессарабцами, над которым проводились пытки и издевательства. И в этом случае можно понять, что никакого благоденствия совершенно не будет и теперь. Во-вторых, подчеркнул дипломат, ЛГБТ-Европа Молдове не нужна.

quote Наш интерес быть самостоятельным государством для своего народа, своей земли. Мы хотим жить на этой земле так, как считаем нужным. Нам не надо мешать. Виктор Сорочан

Но пока путь в ЕС для новичков тормозится, поэтому для Молдовы присоединение к Румынии остается единственным шансом попасть в "евросемью". Но общественный деятель в корне с таким утверждением не согласен. "Такой ЕС не нужен никому. Не исключено, что если и произойдет объединение с Румынией, то сегодняшнему ЕС не нужны проблемы еще и с румынским государством, которое будет иметь довесок в лице бедной страны, которой необходимы огромные вливания для содержания. Не думаю, что это будет иметь успех", - подытожил свою мысль Виктор Сорочан.