Почему сегодня именно дроны становятся инструментом эскалации, объяснил латвийский политолог, экс-депутат Европарламента Андрей Мамыкин в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Собеседник обратил внимание, что война 21 века - это в принципе война БПЛА, роботов, искусственного интеллекта и других беспилотных систем не только в воздухе, но и на воде. А еще и потому, что НАТО и ЕС до сегодняшнего дня не пытались дразнить Россию (или в целом Союзное государство), а теперь прощупывают на прочность эту "стену".

Виной всему и коррупция. В латвийском воздушном пространстве нет систем ПВО, но куда тогда делись финансы, если в 2026 году бюджет Министерства обороны только одной Латвии составил 2 млрд евро, а 2,5 млрд - в соседней Литве? "Они попытались доказать, что, несмотря на предупреждения, будут дергать тигра за усы и, как говорят прибалты, из желания получить максимально жесткий ответ от Президента РФ Владимира Путина. Как только будет военный ответ, они (глобалистские англосаксонские элиты, а их прибалтийские коллеги являются глашатаями, уточнил гость проекта) тут же побегут к своим спонсорам в Вашингтон и Брюссель просить денег на новые виды оружия", - считает экс-депутат Европарламента.

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Андрей Мамыкин отметил, что сегодня посольство США в Риге политически равнодушно ко всему, однако без посольства Великобритании не происходит ни одного серьезного совещания на уровне правительства Латвии.

Недавно, напомним, произошли провокации с дронами. От украинской стороны звучали обвинения в адрес России, что она глушила беспилотники и намеренно направляла их на территорию НАТО, якобы пытаясь вбить клин между Киевом и его союзниками.

Такого вида подстрекательства выгодны, полагает политолог, в основном производителям разных видов вооружения, причем как большим корпорациям (типа немецкого Rheinmetall), так и маленьким цехам, разбросанным по всей территории Латвии.

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