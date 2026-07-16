"Сделала свое дело и может отдыхать": Оксенюк назвал реальные причины увольнения Свириденко

Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. В этой должности она была примерно год. За это время ей пели хвалебные оды, рассказывали о четко выполнявшейся ею работе. Поэтому она, мол, понадобилась на других, не менее важных направлениях.

Помимо этого, Зеленский анонсировал перезапуск политического курса страны. Звучит все очень громко. Странно еще и то, что это происходит во время военного конфликта. Почему сейчас Владимир Зеленский решил запустить трансформацию страны, предположил депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Михаил Оксенюк в "Актуальном интервью".

В Украине в целом произошла не столько отставка Юлии Свириденко, сколько отставка состава правительства и замена его некоторых членов. Что касается самой Свириденко, она на своем посту за год особо достижениями похвастаться не может.

"Она закрыла собой очередную брешь. Ее можно рассматривать как мавра, который сделал свое дело и может отдыхать, ведь самостоятельных решений не принимала, но подписывала документы, которые скажут. Она же является соавтором соглашения между Украиной и США о редкоземельных металлах и о земле. Подпись в документе стояла ее, будучи тогда вице-премьером. Она сыграла свою роль", - констатировал депутат.

Экс-премьер-министра Украины, отметил собеседник, можно назвать удобной подчиненной, которая делала все беспрекословно и точно в срок. В общем, как говорят у военных, выполняла любую задачу президента страны. "Юлия Свириденко вполне устраивала бы президента на этой должности, если бы не желание руководства страны поменять состав правительства, потому что существуют должные лица, в частности, министр обороны (15 июля 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров ушел в отставку. - Прим. news.by), которого назначили выполнять положенные функции, а он их сделал немного шире и пожелал поиметь что-то от исполнения обязанностей", - выразил мнение гость интервью. К тому же Федоров открыто поддерживает Валерия Залужного (ныне - посол Украины в Великобритании. - Прим. news.by) как будущего кандидата в президенты.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, как бы к нему ни относились, принимал решения на основании выводов, он умел управлять системой. Сегодня же сам Владимир Зеленский это делает с трудом - главы офиса ему не дали создать собственную систему управления, поэтому и наблюдается в Украине непонятная ситуация в вопросах деятельности государства, политической системы. Но Михаил Оксенюк думает, что смена правительства - попытка наладить систему управления или убрать неугодных членов правительства, чтобы они не создавали конкуренцию Зеленскому на предстоящих когда-нибудь выборах и не формировали протестный потенциал, который позволил бы прекратить полномочия Зеленского еще до выборов.

"Это основная причина. Далее - попытка списать деятельность Кабмина во главе с Юлией Свириденко. Реальное положение дел в экономике, на фронте, с западной финансовой помощью обстоит не очень. Бывший премьер может занять пост посла в США, но и там ее задача не блистать умом и не показывать свою осведомленность в каких-то вопросах, а улыбаться, молчать и подписывать то, что ей скажут", - отметил депутат. Тем более главный проект с Америкой она уже сделала - подписала договор о редкоземельных металлах.

Главное фото: РИА Новости