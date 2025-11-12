Оксенюк: Народы Литвы, Латвии и Эстонии находятся на грани исчезновения

Механизм работы границы достаточно сложный, но раньше Беларуси удавалось взаимодействовать с прибалтийскими странами и Польшей. А теперь, получается, соседи сами создали ситуацию, например, с очередями, ведь именно эти страны прекратили сотрудничество по приграничному вопросу.

Что думает по этому поводу депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Оксенюк.

"Я думаю, что прибалтийские государства, в частности и Польша, используются западными партнерами как инструмент гибридной войны против Союзного государства Беларуси и России. При этом они даже сами не понимают, в какую пучину втягивают свои народы", - заявил в "Актуальном интервью" собеседник.

Народы Литвы, Латвии и Эстонии находятся на грани исчезновения. Если дальше будет продолжаться такая политика, то эти нации исчезнут с лица Земли.

Действительно, в этих государствах наблюдается огромная убыль населения. Миллионы людей уехали со времен присоединения к большому "цветущему" европейскому саду. Сейчас всем известно и то, что целые отрасли там погибают. К примеру, в Клайпедском порту по полной мощности не загружены.

"На примере прибалтийских стран четко виден результат вхождения в Евросоюз, которому не нужна продукция, производящаяся на территории этих стран. Сколько предприятий закрыто, и их можно перечислять бесконечно. Не нужны продукты, производящиеся на территории Литвы и Латвии. К слову, фермеры еще до недавнего времени молоко, которое производили, отправляли в Беларусь на переработку, потому что им некуда было его девать", - обратил внимание Михаил Оксенюк.

Он уверен, что ЕС территории трех прибалтийских стран нужны как плацдарм для размещения вооруженных сил, как источник дешевой рабочей силы и как небольшие рынки сбыта для европейской продукции. "Как показывает история, уже 30 лет там ничего нет, и только все сокращается - железные дороги убили, сейчас перешли к международным автомобильным перевозчикам. И эта отрасль, если так будет продолжаться дальше, исчезнет просто с перечня отраслей прибалтийских стран", - выразил мнение Михаил Оксенюк.