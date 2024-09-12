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Сколько белорусов ездят на люксовых авто и почему для таких владельцев повысили налог
Владельцы люксовых авто в 2025 году будут платить повышенный налог. Почему его вообще повысили, рассказал министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко в "Актуальном интервью".
По словам гостя интервью, если отталкиваться от информации по 2023 году, то в Беларуси порядка 1,2 тыс. владельцев люксовых авто.
Сергей Наливайко:
"Мне бы хотелось отметить, что тут абсолютно не идет речь о какой-то фискальной составляющей, о дополнительном поиске резервов. Это абсолютно не та категория, еще раз говорю, там примерно 1,2 тыс. плательщиков. И здесь, мне кажется, гораздо правильнее говорить просто о социальной справедливости. Потому что с одной стороны владелец обычного бюджетного автомобиля, с другой - владелец роскошного суперкара".
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