Сколько белорусов ездят на люксовых авто и почему для таких владельцев повысили налог

Владельцы люксовых авто в 2025 году будут платить повышенный налог. Почему его вообще повысили, рассказал министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко в "Актуальном интервью" .

"Мне бы хотелось отметить, что тут абсолютно не идет речь о какой-то фискальной составляющей, о дополнительном поиске резервов. Это абсолютно не та категория, еще раз говорю, там примерно 1,2 тыс. плательщиков. И здесь, мне кажется, гораздо правильнее говорить просто о социальной справедливости. Потому что с одной стороны владелец обычного бюджетного автомобиля, с другой - владелец роскошного суперкара".