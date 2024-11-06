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Главные изменения по налогам в 2025 году | Новации по НДС

06.11.2024

У белорусов высокая налоговая культура. Об этом заявил Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. - Как реальный сектор сказывается на налоговых поступлениях в казну? - Какие главные изменения по налогам ждать в следующем году? - Какие новации в целом по НДС и в частности при электронной торговле?

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Главные изменения по налогам в 2025 году | Новации по НДС