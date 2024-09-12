Славяне состояли в длинном списке народов, которые подлежали ограблению

"...В 8 часов утра 14 января 1944 года группа немецких палачей, неизвестных по численности и воинской части, ворвалась в деревню Ола, где было согнано население с других населенных пунктов и сельсоветов. Блокируя деревню, подожгла и расстреливала людей любого возраста, трупы расстрелянных сжигали, ловили граждан и бросали в огонь живьем. За день чинимых зверств в деревне Ола 14 января 1944 года расстреляно и сожжено живьем всего 1758 человек. Из них мужчин - 100 человек, женщин - 508 человек, детей - 950 человек, стариков - 200..."

Люди в деревне Ола стали жертвами адских сил, которые пробудились столетия назад. Мучительная гибель мальчиков и девочек, женщин и стариков, которых нацисты сожгли живьем 14 января 1944-го - это есть плод умствований сотен кабинетных европейских интеллектуалов. Не только их, конечно: поленьями в жертвенный костер Олы стали многовековые проповеди ненависти, которые звучали у католических и протестантских алтарей. А еще следует вспомнить направленные на восток бурю и натиск многих поколений европейских полководцев.

Советская армия сумела вырвать зубы у зверя-людоеда, но озверение, которое она победила, не возникло на пустом месте: прежде ему столетиями удобряли почву навозом своих идей самые блестящие умы; самые энергичные европейцы доказывали словом и делом, что славяне, да и все прочие народы, неполноценны и второсортны. Заглянем же в самую глубокую древность.

Латинское "склавус" означало "славянин", а также просто - "раб": означало не случайно - просто изрядная часть рабов была именно славянами. Современные европейские языки унаследовали от римлян этот термин. Прямой связи между современным и древним смыслами давно уже нет, но утрачена эта связь не полностью и подсознательно наверняка ощущается, а раз ощущается - влияет на миропонимание.

В древности, конечно, расизма не существовало, ненависть и презрение к чужаку не стали еще звериным чувством - только бизнес, ничего личного. Славяне просто состояли в длинном списке народов, которые подлежали ограблению. При Карле Великом, отце современной Европы, возникла идея "Дранг нах Остен" - натиска на восток. Тут появился мотив цивилизаторской миссии - ведь дикарям несли свет христианства. Соседей германцев - славян - столетиями истребляли и крестили, крестили и истребляли:

Евгений Спицын, историк, публицис, член Экспертного совета Комитета Госдумы РФ:

"Римская католическая церковь изобрела сам инструмент проведения политики геноцида в виде орденских структур, то есть орденов крестоносцев, которые совершали разрушительные, разорительные походы и страны Передней Азии, и целый ряд славянских государств на территории той же Прибалтики, на территории Северо-Западной Руси. Мы хорошо знаем, как с крестоносной угрозой сражались многие русские князья, в том числе великие князья Ярослав Селыч, его сын Александр Ярославич Невский и многие-многие другие".

С середины ХI века, когда возник церковный раскол, жажда грабежа оказалась подперта религиозным костылем: восточные славяне были законной добычей еще и потому, что еретики.

Ольга Четверикова, ученый и писатель, кандидат исторических наук: "Походы на восток, крестовые походы, это было только начало, они закрепили этот общий код. То есть, это экспансия, католическая экспансия на православный восток, который не хотел принимать власть. Поэтому, когда мы говорим о расколе известном, 1054 г. ему предшествовала эта экспансионистская деятельность, и после него она просто приняла уже открытый характер".

Против них затевались крестовые походы, пусть не особенно успешные, их пытались колонизовать. Понемногу возникает сегрегация - уже с легким расовым оттенком: скажем, в Чехии и Австрии славян ограничивали в праве селиться в городах, их не допускали в ремесленные цеха - постольку, поскольку дикари и деревенщина, конечно. Польская аристократия категорически отказывалась признавать единоплеменными себя и польскую чернь: шляхта полагала себя потомками сарматов - древнего причерноморского народа, сметенного и растворенного гуннами в незапамятные времена. С угнетением православных прекрасно справлялись славяне-католики и славяне-униаты - тот же Иосафат Кунцевич куражился над соплеменными витеблянами так, что его, в конце концов, убили: не расовая же ненависть заставляла его выкапывать трупы православных и скармливать их собакам?

Православный славянский мир был непонятен и ужасен: об этом рассказывали Сигизмунд Герберштейн, Адам Олеарий и другие путешественники в Московию 16-17 веков. Эти ужас и отвращение крепли, облекались сначала в слова, а потом делались основанием идеологий: пугающая и могучая Тартария ко временам маркиза де Кюстина, посетившего Петербург Николая I-го, выросла в грязную, кондовую, безнадежную Россию.

Ольга Четверикова, ученый и писатель, кандидат исторических наук:

"Чтобы бороться против России, использовались, естественно, и методы идеологической информационной войны. Тютчев сформулировал именно будучи дипломатом это понятие русофобии. Начиналось все тогда. Герцена, другие в Англию, где разрабатывались всякие заговоры, различные спецоперации в Англии. Действительно, английская разведка, английские спецслужбы, английские СМИ - это все представлялось об этом, так сказать, одно целое, это один такой комплекс".