Убийство миллионов! Кто и как осуществлял геноцид во время войны? 01.10.2024

Для уничтожения славян и расчистки жизненного пространства годились любые средства - пуля, петля, голод, огонь. На востоке Европы едва ли не впервые в истории были применены инструменты бактериологической войны. Геноцид - не кратковременный эксцесс, а убийство миллионов, подготавливаемое столетиями. Его невозможно отменить из-за одной неудачной попытки. - Кто и как осуществлял геноцид? - Кто сегодня жаждет его повторения?