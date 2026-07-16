Блэр, Кэмерон, Мэй, Джонсон, Сунак, Стармер - в Великобритании было 6 премьеров за 10 лет. Очередная затяжная агония завершена. Первые толки об уходе Стармера пошли в феврале. Лидер шотландских лейбористов призвал того покинуть пост из-за низких рейтингов.

Как выяснилось далее, правительство Великобритании не подводная лодка, а, скорее, дрейфующая шлюпка - с нее есть куда деться, поэтому нет надобности идти на дно всем вместе, можно просто выбросить за борт того, кто ее раскачивает. Им и оказался Стармер.

Начал он премьерствовать обласканный ошеломляющим электоральным успехом. Дело было в недалеком 2024 году. Лейбористы под руководством Стармера буквально уничтожили Консервативную партию, которая правила страной 14 лет.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Это конец моего шестилетнего политического пути, который прошел от исторического поражения в 2019 году до исторической победы в 2024 году. И за два года работы я оставляю страну в лучшем состоянии, чем когда я пришел. Всем присутствующим в галерее, чья жизнь изменилась или улучшилась благодаря лейбористскому правительству, и всем по всей стране, кто борется за то, чтобы их видели или слышали, - вы причина, по которой я пришел в политику".

Play Премьер Британии Стармер попрощался с Палатой общин перед уходом с поста Он отметил, что оставляет страну в лучшем состоянии, чем она была до его прихода к власти, и выразил благодарность своим коллегам по правительству за их работу

Только-только из печати вышли учебники истории, запечатлевшие олимпийский триумф, как тот самый триумф куда-то делся. "А был ли мальчик?". Одна из причин ухода шестого премьера за 10 лет - катастрофическое поражение лейбористов на выборах в местные советы Англии, а также в парламенты Шотландии и Уэльса. И вот, похоже, можно сделать некоторые выводы: реальная причина проигрыша - кризис доверия к обещанию перемен. Победа Стармера в 2024 году была построена исключительно на усталости британцев от консерваторов, а не на искренней любви к лейбористам. Как только правительство Стармера уязвило избирателей экономическим давлением, скандалами и отсутствием быстрых реформ, искусственно раздутое большинство лейбористов моментально раскололось в пользу альтернативных партий.

После майского электорального провала ключевые министры (включая министра здравоохранения) начали уходить в отставку, а рядовые депутаты-лейбористы прямо заявили Стармеру, что с ним партия проиграет следующие всеобщие выборы.

Подкосил шестого за 10 лет премьера скандал с Питером Мандельсоном. Стармер назначил его на ключевой пост посла Великобритании в США.

Как выяснилось позже, дипломат имел давние связи с печально известным финансистом Эпштейном. Несмотря на последующее увольнение Мандельсона, репутация премьера была разрушена.

Егор Торопов, американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ:

"Не пробыв на посту и половины своего пятилетнего срока, пятилетнего мандата, который ему отводился как минимум до 2029 года, до следующих регулярных парламентских выборов в Великобритании, он ушел в отставку. И сейчас я прогнозирую, что лейбористы, судя по всему, не задержатся у власти сроком более чем на один пятилетний избирательный цикл, и уже в 2029 году их сменит консерватор. В то же время в Соединенных Штатах республиканцев, скорее всего, сменят демократы, причем во всех трех ветвях власти".

И напоследок, конечно, экономический тупик, ставший для Стармера политическим. Правительство не смогло справиться с кризисом стоимости жизни, падением стандартов госуслуг (включая систему здравоохранения, которую за 2 года довели до такого состояния, что время ожидания плановых операций и приемов в скорой помощи достигло исторических максимумов). Британское правительство не обеспечило обещанный экономический рост, не решило проблем с высокой инфляцией и запредельными ставками по ипотеке, ввело спорный налог на наследство для сельскохозяйственных угодий. Стармер вошел в историю как премьер бесконечных уступок.

А что же удалось за это время сделать? За время премьерства укрепил курс на безоговорочную поддержку Киева. Годовой показатель помощи при нем достиг максимума. Спонсирование ВСУ и улучшение жизни собственных граждан - два взаимоисключающих процесса.

Но, как известно, человека с гиперкифозом исправит могила. Вот и отправился Стармер в Киев за четыре дня до своей отставки с поста на переговоры с Зеленским.