Страшный сон нарушителей: как готовят служебных собак в Беларуси

Кинологический центр пограничников уже 30 лет готовит служебных собак и кинологов. А насколько хорошо это делают, рассказали в "Специальном репортаже".

Вот, например, история собаки по кличке Файт. На его счету уже не одно задержание нарушителей границы. На службе в погранотряде он вместе с кинологом Максимом Коротким почти 7 лет. Если Файт внезапно замер, это знак, что водителя, пассажира или саму машину точно нужно проверить.

Максим Короткий, начальник службы собак отделения пограничного контроля "Каменный Лог":

"В работе показывает себя хорошо. Он хоть, можно сказать, и пенсионер, но работу свою любит, на работу рвется. Иногда люди, когда видят собаку, начинают нервничать. Это тоже как бы звоночек, что человек может перемещать на себе или в транспортном средстве запрещенные вещества. Не каждый человек может выдержать эту психологическую нагрузку, и кто-то начинает как-то по-своему себя выдавать".

Кинологи с четвероногими напарниками всегда в составе смены пограничного наряда. Это дополнительные глаза, уши и самый чуткий нос, который улавливает непостижимо тонкие для человека запахи, благодаря своему арсеналу из 220 млн обонятельных рецепторов, что больше, чем у людей почти в 40 раз.

Кстати, по запаху собаки могут распознать даже резкий всплеск гормонов - адреналина и кортизола. Поэтому они легко считывают чрезмерное волнение человека на их территории.

"Все специалисты-кинологи с подготовленными собаками в кинологическом центре, которые несут службу у нас в пункте пропуска, имеют достаточно высокий уровень подготовки и справляются со своими задачами", - подчеркнул начальник отделения пограничного контроля "Каменный Лог" Александр Бортновский.

Продолжительность работы собаки, как и всех коллег в смене - 12 часов с некоторыми перерывами. Специфика службы непростая, требует серьезной дисциплины, и приучают к ней хвостатых помощников с детства.

Кинологический центр под Сморгонью - именно там, в 25 км от границы с Литвой, тренируются и развивают свои профессиональные навыки собаки, которые идут на службу к пограничникам.

Всего за несколько месяцев тренировок собаки перевоплощаются здесь в высококлассных специалистов по поимке нарушителей и преступников. Но сначала нужно немножко подрасти.

В кинологическом центре есть родильное отделение. Там находятся самые юные воспитанники. В первый месяц после появления на свет у этих пушистых очаровашек беззаботная щенячья жизнь: сплошные прогулки и игры в кинологическом детском саду.

Сергей Каминский, начальник Кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:

"В кинологическом центре более 10 пород служебных собак: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер, восточноевропейская овчарка, бордер-колли, голландская овчарка, бельгийская овчарка. Дополнительно сейчас специалисты-кинологи в гражданских учреждениях самостоятельно приобретают породу бигль".

С 2 месяцев щенков обучают выполнять базовые команды. Это движение за рукой, "сидеть", "лежать", "ко мне". И к этому моменту они уже знают, где будут служить.

"Мы тестируем их по двум направлениям: розыскная служба и поиск наркотических и взрывчатых веществ. По следам они будут работать на зеленой границе, а по поиску целевых веществ они будут выходить в службу в пунктах пропуска", - обозначил Сергей Каминский.

Три десятка лет назад в центре было 25 щенков в год. Сейчас здесь рождается больше 100 щенят. Есть и свои племенные собаки, дающие потомство. Кстати, найти здесь своего четвероногого друга и товарища может и любой гражданский человек.

По словам начальника кинологического центра, там предоставляют услуги по дрессировке и тренировке собак. В зависимости от породы и от характера щенка определяется срок дрессировки. Кому-то нужен месяц и более, а некоторым достаточно двух недель, чтобы заложить базу.

Примерно в 4 месяца происходит знаковая встреча служебных собак не просто со своим будущим напарником, а с близким другом, с которым отныне они будут вместе защищать рубежи страны.

С того момента, как щенков передают кинологам, помимо социализации, начинаются тренировки по профилю - в сумме 110 учебных дней. И это, нужно сказать, совсем не быстрый, кропотливый процесс, требующий много терпения, как от кинолога, так и от собаки.

С молодой собакой на начальном этапе на тренировки уходит часов 5-6 в день однозначно. Чем больше времени уделяешь, тем быстрее виден результат. Елена Петрик, старший инспектор отделения питомника Кинологического центра органов пограничной службы Беларуси

Дальнейшие тренировки напарников зависят от того, где они будут проходить службу и что делать: искать наркотики, оружие и боеприпасы в пункте пропуска или искать по следу нарушителей на пограничной заставе.

Кинологический центр готовит собак не только для службы на границе. Здесь обучают питомцев для спасателей, таможенников, военных, милиционеров, а также для специалистов из других стран. Новые знания из Беларуси с собой забрали кинологи из Азербайджана, Армении, Туркменистана и Узбекистана.

Сергей Каминский:

"3 года назад для совершенствования наших знаний, навыков, умений Кинологическим центром органов пограничной службы было предложено взаимодействующим силовым структурам для нашего развития проводить семинары-тренинги. И на сегодняшний день уже за 3 года нас стало больше. Мы ежегодно собираемся для решения насущных задач, которые стоят непосредственно перед силовыми структурами".

Кстати, для собак в центре работает собственная здравница. Есть свой медик, который в случае чего осмотрит и полечит.

Местная ветеринария, как и медицина в целом, шагнула вперед, есть все необходимое: оборудование для диагностики заболеваний, УЗИ и рентгеновские аппараты, хорошо оснащенная операционная. Полечить своего питомца сюда могут приехать и гражданские.

А еще с недавних пор кинологов стали обучать зашивать раны собственными силами прямо на месте, где собака получила травму. Служба обязывает - нужно быть готовыми оказать помощь младшему напарнику в любой ситуации.

За 30-летие на базе центра обучение прошли 9 тыс. специалистов-кинологов по разным специальностям и около 3 тыс. собак.