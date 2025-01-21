Страшный сон нарушителей: как готовят служебных собак в Беларуси

Погода в Беларуси
Гродно8°
Брест10°
Гомель10°
Витебск8°
Могилев6°
Минск7°
Минск
7°
Кинологический центр пограничников уже 30 лет готовит служебных собак и кинологов. А насколько хорошо это делают, рассказали в "Специальном репортаже".
Вот, например, история собаки по кличке Файт. На его счету уже не одно задержание нарушителей границы. На службе в погранотряде он вместе с кинологом Максимом Коротким почти 7 лет. Если Файт внезапно замер, это знак, что водителя, пассажира или саму машину точно нужно проверить.
Максим Короткий, начальник службы собак отделения пограничного контроля "Каменный Лог":
"В работе показывает себя хорошо. Он хоть, можно сказать, и пенсионер, но работу свою любит, на работу рвется. Иногда люди, когда видят собаку, начинают нервничать. Это тоже как бы звоночек, что человек может перемещать на себе или в транспортном средстве запрещенные вещества. Не каждый человек может выдержать эту психологическую нагрузку, и кто-то начинает как-то по-своему себя выдавать".
Кинологи с четвероногими напарниками всегда в составе смены пограничного наряда. Это дополнительные глаза, уши и самый чуткий нос, который улавливает непостижимо тонкие для человека запахи, благодаря своему арсеналу из 220 млн обонятельных рецепторов, что больше, чем у людей почти в 40 раз.
Кстати, по запаху собаки могут распознать даже резкий всплеск гормонов - адреналина и кортизола. Поэтому они легко считывают чрезмерное волнение человека на их территории.
"Все специалисты-кинологи с подготовленными собаками в кинологическом центре, которые несут службу у нас в пункте пропуска, имеют достаточно высокий уровень подготовки и справляются со своими задачами", - подчеркнул начальник отделения пограничного контроля "Каменный Лог" Александр Бортновский.
Продолжительность работы собаки, как и всех коллег в смене - 12 часов с некоторыми перерывами. Специфика службы непростая, требует серьезной дисциплины, и приучают к ней хвостатых помощников с детства.
Кинологический центр под Сморгонью - именно там, в 25 км от границы с Литвой, тренируются и развивают свои профессиональные навыки собаки, которые идут на службу к пограничникам.
Всего за несколько месяцев тренировок собаки перевоплощаются здесь в высококлассных специалистов по поимке нарушителей и преступников. Но сначала нужно немножко подрасти.
В кинологическом центре есть родильное отделение. Там находятся самые юные воспитанники. В первый месяц после появления на свет у этих пушистых очаровашек беззаботная щенячья жизнь: сплошные прогулки и игры в кинологическом детском саду.
Сергей Каминский, начальник Кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:
"В кинологическом центре более 10 пород служебных собак: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер, восточноевропейская овчарка, бордер-колли, голландская овчарка, бельгийская овчарка. Дополнительно сейчас специалисты-кинологи в гражданских учреждениях самостоятельно приобретают породу бигль".
С 2 месяцев щенков обучают выполнять базовые команды. Это движение за рукой, "сидеть", "лежать", "ко мне". И к этому моменту они уже знают, где будут служить.
"Мы тестируем их по двум направлениям: розыскная служба и поиск наркотических и взрывчатых веществ. По следам они будут работать на зеленой границе, а по поиску целевых веществ они будут выходить в службу в пунктах пропуска", - обозначил Сергей Каминский.
Три десятка лет назад в центре было 25 щенков в год. Сейчас здесь рождается больше 100 щенят. Есть и свои племенные собаки, дающие потомство. Кстати, найти здесь своего четвероногого друга и товарища может и любой гражданский человек.
По словам начальника кинологического центра, там предоставляют услуги по дрессировке и тренировке собак. В зависимости от породы и от характера щенка определяется срок дрессировки. Кому-то нужен месяц и более, а некоторым достаточно двух недель, чтобы заложить базу.
Примерно в 4 месяца происходит знаковая встреча служебных собак не просто со своим будущим напарником, а с близким другом, с которым отныне они будут вместе защищать рубежи страны.
С того момента, как щенков передают кинологам, помимо социализации, начинаются тренировки по профилю - в сумме 110 учебных дней. И это, нужно сказать, совсем не быстрый, кропотливый процесс, требующий много терпения, как от кинолога, так и от собаки.
С молодой собакой на начальном этапе на тренировки уходит часов 5-6 в день однозначно. Чем больше времени уделяешь, тем быстрее виден результат.
Дальнейшие тренировки напарников зависят от того, где они будут проходить службу и что делать: искать наркотики, оружие и боеприпасы в пункте пропуска или искать по следу нарушителей на пограничной заставе.
Кинологический центр готовит собак не только для службы на границе. Здесь обучают питомцев для спасателей, таможенников, военных, милиционеров, а также для специалистов из других стран. Новые знания из Беларуси с собой забрали кинологи из Азербайджана, Армении, Туркменистана и Узбекистана.
Сергей Каминский:
"3 года назад для совершенствования наших знаний, навыков, умений Кинологическим центром органов пограничной службы было предложено взаимодействующим силовым структурам для нашего развития проводить семинары-тренинги. И на сегодняшний день уже за 3 года нас стало больше. Мы ежегодно собираемся для решения насущных задач, которые стоят непосредственно перед силовыми структурами".
Кстати, для собак в центре работает собственная здравница. Есть свой медик, который в случае чего осмотрит и полечит.
Местная ветеринария, как и медицина в целом, шагнула вперед, есть все необходимое: оборудование для диагностики заболеваний, УЗИ и рентгеновские аппараты, хорошо оснащенная операционная. Полечить своего питомца сюда могут приехать и гражданские.
А еще с недавних пор кинологов стали обучать зашивать раны собственными силами прямо на месте, где собака получила травму. Служба обязывает - нужно быть готовыми оказать помощь младшему напарнику в любой ситуации.
За 30-летие на базе центра обучение прошли 9 тыс. специалистов-кинологов по разным специальностям и около 3 тыс. собак.
База навыков общая, но каждый кинолог выстраивает с подопечным собственную связь, которая со временем становится только крепче, и эту преданность с обеих сторон уже ничто не разрушит. И пока служебный пес остается самым верным помощником для страж границы, он остается самым страшным сном для нарушителей.