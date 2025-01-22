Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы 22.01.2025

Кинологическому центру органов пограничной службы Республики Беларусь 24 января - 30 лет. В канун праздника съёмочная группа телеканала "Первый информационный" посетила крупнейший среди стран-участниц СНГ и Восточной Европы центр подготовки служебных собак. - Как проходили этапы становления и развития учреждения? - Основные задачи кинологического центра, а также внедрение новых подходов в подготовке специалистов-кинологов и их подопечных - Уникальные кадры воспитания и подготовки щенков - Как четвероногие выпускники центра применяются в подразделениях, непосредственно охраняющих границу Беларуси?