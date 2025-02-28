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Ткач: Операторы Беларуси готовы к работе по новым условиям в роуминге Союзного государства
С 1 марта заработал союзный роуминг. Белорусы, находясь в России, а россияне - в Беларуси, смогут пользоваться "домашним" тарифом.
Первый замминистра связи информатизации Беларуси Павел Ткач в программе "Актуальное интервью" отметил, что в планах провести небольшую рекламную кампанию о нововведениях. "При въезде на территорию Российской Федерации белорусские абоненты будут получать СМС о новых условиях стоимости услуг в роуминге", - сказал он.
Чиновник рассказал, на что нужно обратить внимание нашим абонентам сейчас, чтобы и в Беларуси, и в Российской Федерации продолжать комфортно пользоваться связью.
"150 минут входящих бесплатных будут предоставляться в месяц абсолютно всем, независимо от количества потребленных услуг на территории Республики Беларусь", - отметил он.
Актуальное интервью | Павел Ткач
Общение без границ! Услуга международного роуминга | Потребление трафика. Абоненты Беларуси и России с марта уже могут пользоваться интернет-связью на одинаковых условиях. Что это за условия? Об этом и не только в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Первым заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь Ткачем Павлом. Смотрите также: - Стратегия интеграции - Пакетные услуги - Доступные цены: 5G по тарифам своего мобильного оператора
Павел Ткач подчеркнул, что для исходящих звонков важно наличие в тарифе абонента бесплатных минут для исходящих звонков в другие сети и их количество, потому что именно эти минуты будут предоставляться бесплатно для звонков в роуминге.
"Интернет будет предоставлен для всех по тарифам, близким к домашнему региону, но необходимо понимать, что надо по возможности не выходить за предоставленные лимиты. Это можно всегда сделать с помощью мобильных приложений, которые предоставляют операторы для наших абонентов", - посоветовал Павел Ткач.
"Мы подходили с теми условиями, чтобы люди могли действительно комфортно пользоваться тарифами на территории Союзного государства и не думать о покупке SIM-карты в стране пребывания", - сказал первый замминистра связи информатизации Беларуси.
"В ближайшие полгода планируем проанализировать, как будет меняться ситуация с точки зрения потребления трафика, как голосового, так и передачи данных, в том числе на анализ, возможно, новых каких-то рисков для возникновения фрода, мошенничества на сетях электросвязи. И понимаем, что, в принципе, наибольший поток туристов у нас все-таки летом, то по истечении шести месяцев мы все проанализируем и, может быть, будем какие-то вносить изменения. Но, в принципе, в целом мы ожидаем, что все будет хорошо и наше решение будет очень оптимально и правильно воспринято", - уверен он.
Павел Ткач:
"В оборудовании единственное, что пришлось поменять, это настройки биллинга, т. е. системы учета стоимости звонков. Мы прогнозируем, что наши сети справятся с возможным увеличением количества российских туристов на территории Республики Беларусь".
"Со стороны Беларуси участвуют три белорусских сотовых оператора: МТС, А1, БеСТ, а также наши уполномоченные операторы на пропуск международного трафика. Это РУП "Белтелеком" и Национальный центр обмена трафиком. В Российской Федерации мы работаем с так называемыми операторами, их большой четверки. Они обеспечивают покрытие по всей территории России, - рассказал он. - И, в принципе, они же взаимодействуют с другими мелкими региональными операторами, если вдруг по какой-то причине наш абонент окажется в каком-то удаленном уголке или подключится к другому оператору случайно".