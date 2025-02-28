Ткач: Операторы Беларуси готовы к работе по новым условиям в роуминге Союзного государства

С 1 марта заработал союзный роуминг. Белорусы, находясь в России, а россияне - в Беларуси, смогут пользоваться "домашним" тарифом.

Первый замминистра связи информатизации Беларуси Павел Ткач в программе "Актуальное интервью" отметил, что в планах провести небольшую рекламную кампанию о нововведениях. "При въезде на территорию Российской Федерации белорусские абоненты будут получать СМС о новых условиях стоимости услуг в роуминге", - сказал он.

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Чиновник рассказал, на что нужно обратить внимание нашим абонентам сейчас, чтобы и в Беларуси, и в Российской Федерации продолжать комфортно пользоваться связью.

"150 минут входящих бесплатных будут предоставляться в месяц абсолютно всем, независимо от количества потребленных услуг на территории Республики Беларусь", - отметил он.

Актуальное интервью | Павел Ткач Общение без границ! Услуга международного роуминга | Потребление трафика. Абоненты Беларуси и России с марта уже могут пользоваться интернет-связью на одинаковых условиях. Что это за условия? Об этом и не только в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Первым заместителем Министра связи и информатизации Республики Беларусь Ткачем Павлом. Смотрите также: - Стратегия интеграции - Пакетные услуги - Доступные цены: 5G по тарифам своего мобильного оператора 28.02.2025 11:17

Павел Ткач подчеркнул, что для исходящих звонков важно наличие в тарифе абонента бесплатных минут для исходящих звонков в другие сети и их количество, потому что именно эти минуты будут предоставляться бесплатно для звонков в роуминге.

"Интернет будет предоставлен для всех по тарифам, близким к домашнему региону, но необходимо понимать, что надо по возможности не выходить за предоставленные лимиты. Это можно всегда сделать с помощью мобильных приложений, которые предоставляют операторы для наших абонентов", - посоветовал Павел Ткач.

"Мы подходили с теми условиями, чтобы люди могли действительно комфортно пользоваться тарифами на территории Союзного государства и не думать о покупке SIM-карты в стране пребывания", - сказал первый замминистра связи информатизации Беларуси.

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"В ближайшие полгода планируем проанализировать, как будет меняться ситуация с точки зрения потребления трафика, как голосового, так и передачи данных, в том числе на анализ, возможно, новых каких-то рисков для возникновения фрода, мошенничества на сетях электросвязи. И понимаем, что, в принципе, наибольший поток туристов у нас все-таки летом, то по истечении шести месяцев мы все проанализируем и, может быть, будем какие-то вносить изменения. Но, в принципе, в целом мы ожидаем, что все будет хорошо и наше решение будет очень оптимально и правильно воспринято", - уверен он.

Павел Ткач:

"В оборудовании единственное, что пришлось поменять, это настройки биллинга, т. е. системы учета стоимости звонков. Мы прогнозируем, что наши сети справятся с возможным увеличением количества российских туристов на территории Республики Беларусь".