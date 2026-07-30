Третий форум блогеров Беларуси "Блог.Бай. Третий трудовой" проходит в Минске

30 июля в Минске стартовал III Форум блогеров Беларуси. В 2026 году масштабная площадка проходит под девизом "Блог.Бай. Третий трудовой".

Расскажем, чем удивляют организаторы.

Третий форум блогеров

Несмотря на то что форум еще совсем молодой, из года в год организаторы не перестают удивлять блогерское сообщество.

В нынешнем году насыщенную двухдневную программу для полусотни инфлюенсеров со всей страны организовало Министерство информации при поддержке Министерства образования и Белорусского республиканского союза молодежи, потому и акценты символические. В преддверии Дня белорусских студотрядов блогерский десант стал трудовым!

Андрей Кунцевич, первый замминистра информации Беларуси:

"Мы как организаторы для себя ставили две главные задачи. Первая - более предметное вовлечение блогерского сообщества в важную и актуальную для государства информационную повестку. По социологическим опросам мы видим широкий запрос современной белорусской молодежи на самореализацию и новые формы занятости. Отсюда основная тема форума этого года - организация занятости молодежи, реализация молодежных инициатив".

Блогер из Витебска Александра Гурская рассказала, что активно сотрудничает с БРСМ. "Это очень круто, что у нас сейчас есть возможность показать, как можно реализовать себя в будущем, попробовать какую-то интересную работу, правильно, с моей точки зрения, провести летние каникулы", - поделилась мнением девушка.

Увидеть внутреннюю кухню работы студенческих отрядов - такая уникальная возможность появилась сегодня у блогеров. Для них открыты двери флагманских предприятий белорусской столицы: МАЗа, МТЗ, Белорусской железной дороги, а еще ребята побывали на строительстве значимого объекта - Национального исторического музея. Его готовность составляет 95 %. Сейчас ведутся внутренние работы, формируются экспозиции, благоустраивается территория.

Дмитрий Харитонов, начальник участка филиал СУ № 7 ОАО "Строй трест №4":

"Будем трудиться. Ребятам поручено выполнять погрузо-разгрузочные работы: будут подавать гипсокартон, профили, заносить на этажи к месту производства работ. Также они собирают грильято - это потолочная система такая. Вот эти работы будут выполнять сегодня наши блогеры, которые приехали нам на помощь".

Студотрядовское движение - уникальная традиция, которую в Беларуси не только сохранили, но и приумножили. Сегодня по всей республике работают более 3,5 тыс. отрядов.

"На Всебелорусской молодежной стройке "Память поколений" - строительстве Национального исторического музея Беларуси - на данный момент уже отработали 122 человека. В целом за два года на этом объекте отработают практически 240 человек. На следующей неделе к работе приступит еще один отряд, и это будут гости из Российской Федерации", - рассказала командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

Андрей Боровков, командир студенческого строительного отряда "Эврика" из г. Новополоцка, работает на Всебелорусской молодежной стройке второй год. "В прошлом году наш отряд работал здесь три месяца, и работал он, можно сказать, с момента начала строительства. И это большая честь - работать с самого начала и посмотреть, как завершается строительство музея", - признался молодой человек.

"Працуем разам!" - несменный девиз студотрядов, который благодаря III Форуму блогеров однозначно выйдет за рамки мороженого движения.