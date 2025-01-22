Ценят за пунктуальность. Кулик рассказал об успешных продажах пеллет и пиломатериалов в 2025 году

Какой спрос на белорусскую продукцию на внешних, в программе "Актуальное интервью" рассказал министр сельского хозяйства Беларуси Александр Кулик.

"Древесина сейчас поставлена на учет и вся востребована, за исключением дровяной. Обеспечены все предприятия ЖКХ, создан резерв древесного топлива. В круглом виде, естественно, она реализуется только внутри страны. Круглый лесоматериал запрещен к вывозу за пределы. Поэтому предприятия концерна и наши деревообрабатывающие цеха все перерабатывают", - отметил глава ведомства.

Министр рассказал, что сбыт сейчас есть по всем направлениям. "Очень хорошая сейчас конъюнктура рынка для пилопродукции, ДВП, ДСП, фанеры и пиломатериалов. Мы держим на уровне 2024 года, тогда мы за год отправили миллион кубометров пиломатериалов на экспорт".

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"Спрос на внешних рынках на белорусскую продукцию хороший - 2,3 млн кубометров деловой древесины реализовано. Это соотношение такое же, как в самом, мы считаем, удачном 2024 году, - отметил министр. - Поэтому мы планку себе ставим опять обеспечить всех деревообработчиков внутри страны и планку в 10 млн кубометров реализации деловой древесины за год. То же самое по пилопродукции. Наши покупатели находятся в 16 странах".

Александр Кулик:

"По I кварталу, что приятно, мы нарастили реализацию пеллет. 24 тыс. тонн на экспорт и внутренний рынок реализовано за I квартал 2025 года (для сравнения, в 2024 году было реализовано 8 тыс. тонн). В 3 раза. Задача правительством поставлена 120-130 тыс. тонн по 2025 году, это порядка 70 % мощностей, которые есть в системе Минлесхоза".

Актуальное интервью | Александр Кулик О том, как построить деревянный дом в "Актуальном интервью" рассказал Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик. - Какие дома пользуются спросом у белорусов? - Цены на стройматериалы - Экспортные рынки для белорусских домокомплектов 22.01.2025 17:12

Рост продаж по пеллетам в 3 раза произошел больше из-за продаж на внешних рынках, отметил министр. "Мы нащупали страны, которые приехали к нам, посмотрели наше производство, взяли пробные партии пеллет на свои электростанции. Съездили наши специалисты туда. И когда прилетали представители стран дальней дуги, они думали, что у нас здесь в каких-то сарайчиках кустарное производство. Они были очень удивлены культурой производства, технологией изготовления. И та страна, откуда прилетали представители, в феврале закупила 2 контейнерных поезда, сейчас 3 контейнерных поезда - 5 тыс. тонн. Это большая цифра. Пока все идет по плану и нас устраивает. Надо ставить еще более амбициозные планы", - считает глава ведомства.