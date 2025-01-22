Актуальное интервью | Как построить деревянный дом? | Доступное жилье | Экспорт домокомплектов 22.01.2025

О том, как построить деревянный дом в "Актуальном интервью" рассказал Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик. - Какие дома пользуются спросом у белорусов? - Цены на стройматериалы - Экспортные рынки для белорусских домокомплектов