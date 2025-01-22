Актуальное интервью | Как построить деревянный дом? | Доступное жилье | Экспорт домокомплектов
22.01.2025
О том, как построить деревянный дом в "Актуальном интервью" рассказал Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.
- Какие дома пользуются спросом у белорусов?
- Цены на стройматериалы
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Актуальное интервью | Как построить деревянный дом? | Доступное жилье | Экспорт домокомплектов
22.01.2025
Актуальное интервью | Арно Хидирбегишвили
21.01.2025
Актуальное интервью | Артур Карпович
21.01.2025
Актуальное интервью | Михаил Мятликов
20.01.2025
Актуальное интервью | Юлия Абухович
19.01.2025
Актуальное интервью | Андрей Гладкий
19.01.2025
Актуальное интервью | Игорь Зарембо
19.01.2025
Актуальное интервью | Владимир Давидович
18.01.2025
Актуальное интервью | Душан Пророкович
17.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Лашук
17.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Чуприс
17.01.2025
Актуальное интервью | Вячеслав Данилович
15.01.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Пантус
14.01.2025
Актуальное интервью | Андрей Бекета
12.01.2025
Актуальное интервью | Сергей Медведев
11.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Курочкина
10.01.2025
Актуальное интервью | Юрий Назаренко
10.01.2025
Актуальное интервью | Николай Зарубицкий
09.01.2025
Актуальное интервью | Эван Ньюман
09.01.2025
Актуальное интервью | Сергей Рачков
09.01.2025
Актуальное интервью | Как построить деревянный дом? | Доступное жилье | Экспорт домокомплектов