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Актуальное интервью | Как построить деревянный дом? | Доступное жилье | Экспорт домокомплектов

22.01.2025

О том, как построить деревянный дом в "Актуальном интервью" рассказал Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик. - Какие дома пользуются спросом у белорусов? - Цены на стройматериалы - Экспортные рынки для белорусских домокомплектов

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Актуальное интервью | Как построить деревянный дом? | Доступное жилье | Экспорт домокомплектов

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