Турчин: Для принятия тех или иных решений очень важно понимать, что волнует людей

Для принятия тех или иных решений очень важно понимать, что волнует людей. Об этом в программе "Разговор у Президента" заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

По его словам, в преддверии совещания у Президента по ценовому регулированию в Минской области проводили социологическое исследование: рост цен на какие товары больше всего волнует население.

"В постановлении 713 определен перечень товаров, по которым государство регулирует цены. Так вот, первая позиция была предсказуема, все совпало с точностью - это лекарственные средства. И это объективно. Потому что у нас много населения уже преклонного возраста, лекарства являются необходимостью. И от лекарств невозможно отказаться, поэтому человек их принимает постоянно, поэтому, конечно, чем старше человек, тем больше в его тратах лекарства занимают удельный вес. Вторая позиция была достаточно неожиданная - это была одежда, третья, четвертая позиции - это свинина и мясо птицы", - обозначил Александр Турчин.