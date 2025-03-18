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Турчин: Для принятия тех или иных решений очень важно понимать, что волнует людей
Для принятия тех или иных решений очень важно понимать, что волнует людей. Об этом в программе "Разговор у Президента" заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
По его словам, в преддверии совещания у Президента по ценовому регулированию в Минской области проводили социологическое исследование: рост цен на какие товары больше всего волнует население.
"В постановлении 713 определен перечень товаров, по которым государство регулирует цены. Так вот, первая позиция была предсказуема, все совпало с точностью - это лекарственные средства. И это объективно. Потому что у нас много населения уже преклонного возраста, лекарства являются необходимостью. И от лекарств невозможно отказаться, поэтому человек их принимает постоянно, поэтому, конечно, чем старше человек, тем больше в его тратах лекарства занимают удельный вес. Вторая позиция была достаточно неожиданная - это была одежда, третья, четвертая позиции - это свинина и мясо птицы", - обозначил Александр Турчин.
Для ориентиров на следующую пятилетку важно понимать, какие проблемы волнуют наше общество, какие приоритеты нужно расставить в решении этих проблем, как люди видят развитие белорусского государства в предстоящей пятилетке, пояснил премьер-министр. "Поэтому очень важна сама анкета этого исследования. До конца текущей недели должны ее получить. Это будет одним из элементов, на которые мы будем ориентироваться", - подчеркнул Александр Турчин.