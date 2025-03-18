Будущая пятилетка в Беларуси. Ориентир белорусской внешней политики. Устойчивый рост белорусской экономики и развитие новых отраслей. Большие ставки на 5 лет вперёд и искусство управления ценами - Какой видится будущая пятилетка? - Промышленность по-прежнему остается драйвером или ставка на другие сферы? - Какой ориентир у белорусской внешней политики?

Разговор у Президента | Александр Турчин

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