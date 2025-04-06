Уникальный комплекс. Караев рассказал о строительстве в сфере здравоохранения в Гродненской области

"В Гродненской области очень много было заложено строек, огромная их часть в социальной сфере и здравоохранении. Строится и в Островце новая поликлиника, и в самом Гродно несколько объектов - онкологический диспансер, "Фтизиатрия" (областной клинический центр. - Прим. ред.), - перечислил он. - Самая большая стройка в стране сейчас - это больница, которая должна была технологически по плану быть построена за 4 года. Наши проектировщики и строители взялись ее сделать за 3, а глава государства при закладывании капсулы вообще сказал за 2 это сделать. Тут никакого нарушения технологии не будет, а просто улучшенная логистика - наброситься сразу на объект. Я сам несколько раз был в штабе этой стройки, министр здравоохранения был. Владимир Караник недавно проинспектировал, чтобы медицинское оборудования вовремя поступило. И линейный график, который был пересоставлен, соблюдается, необходимые силы привлечены".