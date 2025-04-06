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Уникальный комплекс. Караев рассказал о строительстве в сфере здравоохранения в Гродненской области
31 марта председателем Гродненского облисполкома назначен Юрий Караев. О строительстве в социальной сфере и здравоохранении в области губернатор рассказал в программе "Главный эфир".
"В Гродненской области очень много было заложено строек, огромная их часть в социальной сфере и здравоохранении. Строится и в Островце новая поликлиника, и в самом Гродно несколько объектов - онкологический диспансер, "Фтизиатрия" (областной клинический центр. - Прим. ред.), - перечислил он. - Самая большая стройка в стране сейчас - это больница, которая должна была технологически по плану быть построена за 4 года. Наши проектировщики и строители взялись ее сделать за 3, а глава государства при закладывании капсулы вообще сказал за 2 это сделать. Тут никакого нарушения технологии не будет, а просто улучшенная логистика - наброситься сразу на объект. Я сам несколько раз был в штабе этой стройки, министр здравоохранения был. Владимир Караник недавно проинспектировал, чтобы медицинское оборудования вовремя поступило. И линейный график, который был пересоставлен, соблюдается, необходимые силы привлечены".
Юрий Караев отметил, что это будет очень хороший, уникальный комплекс, который сразу подготовлен под будущие пандемии. "Не дай бог, - сказал он. - Но уже не надо будет его переоборудовать в случае чего, есть опыт, отдельные входы, продуман под новые аппараты, под МРТ, УЗИ, любую функциональную диагностику. С таким толком спроектировано, думаю, что с таким же толком будет и исполнена, и вовремя открыта новая больница", - заключил губернатор.