Актуальное интервью | Юрий Караев

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d895a7bb-a028-4202-8485-6e81411d8400/conversions/74c0f773-b285-4e25-bd7c-47e8af6112ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d895a7bb-a028-4202-8485-6e81411d8400/conversions/74c0f773-b285-4e25-bd7c-47e8af6112ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d895a7bb-a028-4202-8485-6e81411d8400/conversions/74c0f773-b285-4e25-bd7c-47e8af6112ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d895a7bb-a028-4202-8485-6e81411d8400/conversions/74c0f773-b285-4e25-bd7c-47e8af6112ba-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Как сократить бюрократию и повысить исполнительскую дисциплину? Об этом поговорили с председателем Гродненского облисполкома Юрий Караев. - Какие вызовы стоят перед регионом в социально-экономическом развитии? - Что изменится в Гродно в Год благоустройства?