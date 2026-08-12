Узнали, где в Беларуси можно наблюдать солнечное затмение

12 августа жители Земли смогут наблюдать уникальное полное солнечное затмение, полоса которого пройдет на западе Испании, в Исландии и Гренландии, а также стать свидетелями максимума ежегодного метеорного потока Персеиды и наблюдать сразу несколько планет Солнечной системы.

Луна закроет Солнце и в Беларуси. Узнали, где лучше всего наблюдать за редким событием.

Солнечное затмение

Действительно это редкое для наших широт явление. В Беларуси затмение произойдет незадолго до заката, а Солнце будет располагаться низко над западной линией горизонта. Почти сразу после этого Солнце скроется. В столице затмение начнется примерно в 20:10 по минскому времени. Максимальная фаза ожидается в промежутке с 20:30 до 20:45, а завершится явление примерно в 21:00.

Где лучше наблюдать? В разных частях Беларуси затмение будет выглядеть по-разному. Чем западнее находится наблюдатель, тем большую часть солнечного диска закроет Луна. Для наблюдений стоит выбрать место с открытым видом на запад, где деревья и здания не закрывают горизонт. Из-за низкого положения Солнца это особенно важно.

А в некоторых районах можно будет увидеть необычную картину: Солнце будет постепенно уходить за горизонт. В Минске Луна закроет около 51 % солнечного диска. Один из самых эффектных видов среди городов Беларуси ожидается в Гродно - до 76 %. Для минчан одной из лучших точек для наблюдения солнечного затмения может стать Минское море. Это достаточно открытый горизонт в западном направлении.

Play Поток Персеиды, затмение и парад планет: 12 августа землян ждет редкое космическое совпадение 12 августа жители Земли станут свидетелями редких астрономических явлений. Все они - в одном календарном дне

Ксения Фоменко, астролог:

"Рекомендую многим поехать за город, посмотреть, как у нас планеты выстроятся в один ряд, и это будет очень красиво смотреться на небе. Все то, что в ближайшие две недели будет происходить, будет важно, в принципе, для каждого человека, потому что все, что очень не нужно в нашей жизни, в этот период будет отходить. Это такой период, когда надо просто будет затаиться и наблюдать. Я, наверное, рекомендовала бы, учитывая то, что это очень мощный день по энергетике, прописать список того, что хотелось бы, чтобы из жизни ушло".

Есть несколько правил безопасности при наблюдении за Солнцем. Наводить любую увеличительную оптику (телескопы, бинокли, фотообъективы) на светило без защитных фильтров категорически запрещено. Главное правило - не смотреть на Солнце без специальных приборов, поскольку оно работает как выжигательная линза. Категорически не рекомендуется также ограничиваться обычными солнцезащитными очками, особенно при использовании приближения на смартфонах. Для глаз это небезопасно, а качество кадров будет низким.

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