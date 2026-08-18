Узнали, какие новшества ждут белорусских школьников

Система образования Беларуси выходит на финишную прямую подготовки к новому учебному году. Особое внимание - практическим навыкам, современным технологиям и запросам родителей.

Расскажем о главных новациях предстоящего школьного сезона.

Новый учебный год - новые задачи

Стала известна тема Единого урока, который объединит школьников со всей страны 1 сентября: "Знания сегодня - сила и процветание Беларуси завтра!". Особый акцент - на сохранении исторической памяти, национальных традициях и патриотическом воспитании.

Точечно скорректированы учебные программы и планы. Так, с 1 сентября в школах Беларуси запускается масштабный пилотный проект по углубленному изучению математики, физики, химии и биологии для учеников восьмых классов. Инициатива охватит все регионы страны, включая столицу. К примеру, количество уроков математики в экспериментальных классах вырастет до семи в неделю - это поможет усилить допрофильную подготовку школьников.

В курсе информатики для шестых-девятых классов появится отдельный модуль, посвященный технологиям искусственного интеллекта. А на занятиях по допризывной подготовке десятиклассников начнут обучать основам управления беспилотниками и тактической медицине.

Владимир Долженков

Владимир Долженков, замминистра образования Беларуси:

"На одготовку к школам местные органы власти потратили порядка 350 млн рублей. Из них порядка 130 млн - это работы капитального характера. Сопоставимая сумма направлена на проведение текущих ремонтов. На ремонт пищеблоков направлена достаточно большая сумма - порядка 20 млн. Закуплено технологическое оборудование, стало нового технологичного порядка полутора тысяч экземпляров. Наведен порядок на территориях, приведены в порядок плоскостные сооружения, спортивные площадки".

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования, замначальника главного управления Министерства образования Беларуси:

"1 сентября откроется около 2600 учреждений общего среднего образования. К занятиям приступит 1 млн 25 тыс. учащихся, из них около 87 тыс. первоклассников. 1 сентября у нас открываются две новые школы: в Смолевичах и в агрогородке Прилуки, а также два учреждения общего среднего образования получат новые здания: средняя школа № 3 в Смолевичах и средняя школа № 6 в Могилеве. Необходимо отметить, что на сегодняшний момент все новостройки готовы, чтобы принять учащихся 1 сентября".

С 1 сентября также запускается обновленная версия Единого информационно-образовательного ресурса. Главным новшеством станет появление полноценных личных кабинетов для педагогов и учащихся.

К новому учебному году в Беларуси откроются 4 новых здания школ: 3 из них в Минской области и 1 в Могилеве. Создание комфортных условий для обучения остается приоритетом. Всего свои двери для учащихся этой осенью откроют около 2,5 тыс. школ.