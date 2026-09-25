В Беларуси зафиксирован первый смертельный случай отравления грибами

Первый смертельный случай отравления грибами в этом сезоне зафиксирован в Беларуси.

У 39-летнего жителя Могилевской области после обеда лесными дарами появились боль в животе, тошнота, рвота и диарея. Спасти пациента не удалось - на седьмой день он скончался. Как пояснили в Госкомитете судебных экспертиз, причина смерти - употребление в пищу ядовитых грибов.

Всего в нынешнем сезоне в республике свыше 30 человек получили отравление, из них 6 детей.

При сборе грибов следует помнить о золотом правиле "не уверен - не бери", а также не срезать червивые и старые грибы. Не стоит собирать дары леса в экологически небезопасных местах: рядом с автомобильными дорогами, ж/д путями и промышленными предприятиями.

При появлении первых симптомов недомогания лучше обратиться к врачу, а до приезда медиков следует принять адсорбенты и выпить большое количество воды.