В БЖД сообщили об изменении маршрутов поездов в результате ЧП в Брянской области

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Белорусская железная дорога сообщила об изменении ряда маршрутов в связи с обрушением моста в Брянской области, сообщает РИА Новости.

"В связи с обрушением автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области 31 мая 2025 года поезд № 489 Анапа-Минск отправлением из Анапы 30 мая 2025 года в 21:32 и прибытием в Минск 1 июня 2025 года в 17:17 следует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Рославль-Починок-Смоленск-Орша-Минск-Пассажирский. Ориентировочное время прибытия на станцию Минск-Пассажирский - 16 часов 30 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале железной дороги.

По ее сообщению, пассажиры, следующие данным поездом до станций Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Гомель, будут отправлены из Минска в 17:04 графиковым поездом № 684 Минск-Гомель и прибудут на указанные станции в 18:30, 19:16, 20:16 и 21:37 соответственно.

"Поезд № 490 Минск-Анапа отправлением из Минска 1 июня 2025 года в 11:21 и прибытием в Анапу 3 июня 2025 года в 10:37 также будет следовать измененным маршрутом и расписанием от станции Гомель до Брянска через станции Жлобин, Могилев, Орша, Смоленск, далее - своим маршрутом", - сообщила железная дорога.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги.