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В Брянской области поезд сошел с рельсов - есть погибшие
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Три человека погибли и 28 пострадали в результате обрушения автомобильного моста и дальнейшего схода с рельсов пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС, спасатели продолжают обследование пострадавших вагонов и локомотива поезда. К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.