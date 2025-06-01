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В Брянской области поезд сошел с рельсов - есть погибшие

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Фото: ТАСС

Три человека погибли и 28 пострадали в результате обрушения автомобильного моста и дальнейшего схода с рельсов пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, спасатели продолжают обследование пострадавших вагонов и локомотива поезда. К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.

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