В Брянской области поезд сошел с рельсов - есть погибшие

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fac226fe-eaf5-459a-abab-c4bcddd713a4/conversions/871fee27-4925-4d0a-9ab1-8e80a74526f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fac226fe-eaf5-459a-abab-c4bcddd713a4/conversions/871fee27-4925-4d0a-9ab1-8e80a74526f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fac226fe-eaf5-459a-abab-c4bcddd713a4/conversions/871fee27-4925-4d0a-9ab1-8e80a74526f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fac226fe-eaf5-459a-abab-c4bcddd713a4/conversions/871fee27-4925-4d0a-9ab1-8e80a74526f4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Три человека погибли и 28 пострадали в результате обрушения автомобильного моста и дальнейшего схода с рельсов пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"По предварительной информации Всероссийского центра медицины катастроф, пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.