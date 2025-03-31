В потребительской корзине цены на большинство товаров останутся под контролем государства - Вежновец

В постановлении правительства № 713 (6) от 2 апреля 2025 года, предусматривающего корректировку системы регулирования цен, перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, сокращается с 331 до 211 позиций. Как это повлияет на кошельки белорусов, в программе "Актуальное интервью" попросили прокомментировать первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ивана Вежновца.

"Если смотреть просто на количество товарных позиций, может сложиться впечатление, что перечень сокращен довольно-таки существенно. Но если мы посмотрим на сами эти товары, на их влияние на потребительскую корзину (то, что человек в основном покупает), то перечень не столь существенно сокращен, - обратил внимание он. - Первоначальная редакция из 331 позиции потребительской корзины занимала 54 %. Вновь предложенная редакция в потребительской корзине занимает 45 %. Вроде как перечень сократили на треть, но в потребительской корзине это всего лишь 10 %".

"Из регулирования исключены в первую очередь товары, которые не пользуются повседневным спросом у населения. Например, пирожки и чебуреки, которые ранее регулировались, из непродовольственных товаров - некоторые виды головных уборов, ремень, который тоже раньше регулировался, - привел пример Иван Вежновец. - Основные социально значимые товары, товары повседневного спроса, товары для детей, товары бытовой химии, отдельные товары бытовой химии, товары мебели, отдельные виды мебели - они все остались в регулировании и находятся под контролем государства".