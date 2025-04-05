3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Иван Вежновец05.04.2025
Актуальное интервью | Драган Станоевич05.04.2025
Актуальное интервью | Зияд Самедзаде05.04.2025
Актуальное интервью | Сергей Масляк04.04.2025
Актуальное интервью | Александр Кулик04.04.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Пиневич04.04.2025
Актуальное интервью | Наталья Тарасюк03.04.2025
Актуальное интервью | Алексей Андреенко03.04.2025
Актуальное интервью | Вадим Гигин02.04.2025
Актуальное интервью | Андрей Богодель02.04.2025
Актуальное интервью | Ирина Новикова01.04.2025
Актуальное интервью | Виктория Алешко и Иван Дятлов01.04.2025
Актуальное интервью | Виктор Каранкевич31.03.2025
Актуальное интервью | Павел Муравейко31.03.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь29.03.2025
Актуальное интервью | Олег Романов29.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Корзун29.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Тележинский28.03.2025
Актуальное интервью | Александр Пипкин28.03.2025
Актуальное интервью | Валентин Семеняко28.03.2025
Актуальное интервью | Иван Вежновец
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11ec868f-28fc-469c-8dcb-478ce850670f/conversions/79fac7b7-e4b4-4102-b7a5-09350896217b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11ec868f-28fc-469c-8dcb-478ce850670f/conversions/79fac7b7-e4b4-4102-b7a5-09350896217b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11ec868f-28fc-469c-8dcb-478ce850670f/conversions/79fac7b7-e4b4-4102-b7a5-09350896217b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11ec868f-28fc-469c-8dcb-478ce850670f/conversions/79fac7b7-e4b4-4102-b7a5-09350896217b-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВ Беларуси введены изменения в систему регулирования цен, которые касаются производителей, импортёров и потребителей. Производителям теперь предоставлена возможность самостоятельно повышать цены в рамках установленной нормы рентабельности без согласования с государственными органами. Также производители могут ежемесячно повышать цены на 0,3%, не противореча основным правилам. О новой системе регулирования цен в "Актуальном интервью" рассказал первый заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.