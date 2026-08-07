Энергетики продолжают ликвидировать последствия от прохождения грозового фронта по Беларуси.

В Витебской области основной удар стихии пришелся на Докшицкий и Поставский районы, где зафиксировано наибольшее количество отключений.

В РУП "Витебскэнерго" введен особый режим. Проводятся работы по снятию упавших на линии электропередачи деревьев, потребителей подключают по резервным схемам электроснабжения, работают дизель-генераторные установки. Задействованы 75 бригад энергетиков, а это более 270 человек.

Сергей Посохов, и. о. гендиректора РУП "Витебскэнерго":

"Проблемы есть по 60 населенным пунктам, но это не значит, что они полностью отключены. Где-то частично отключены, где-то ведутся работы, но потребитель в основном с электроэнергией. Также витебская энергосистема оказала помощь минской энергосистеме, которая наиболее сильно пострадала. Это Вилейский район. В целом сейчас ситуация контролируемая".

В Гомельской области полностью восстановлена подача энергоснабжения в Светлогорском районе. В Жлобинском районе без электроэнергии остаются 33 населенных пункта. Для оперативного устранения последствий урагана привлечены 29 аварийно-восстановительных бригад и 36 единиц спецтехники.